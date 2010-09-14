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Sağlık

Antibiyotikler sindirim sistemini bozuyor

Hafif antibiyotiklerin bile sindirim sisteminde yaşayan bakterilerin dengesini ciddi şekilde bozabileceği ve bunun önemli sağlık sorunlarına yol açabileceği bildirildi.

14 Eylül 2010 03:00

T24 - Hafif antibiyotiklerin bile sindirim sisteminde yaşayan bakterilerin dengesini ciddi şekilde bozabileceği ve bunun önemli sağlık sorunlarına yol açabileceği bildirildi.


Amerikalı araştırmacıların yaptığı, Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan araştırma, antibiyotiklerin vücutta yaşayan "iyi" bakterilere zarar verebileceği tezini destekliyor.


Ciprofloxacin verilen 3 kadın üzerinde yapılan araştırmada, ilacın tüm yararlı bakteri popülasyonunu bastırdığı tespit edildi.


Araştırmacılar, üç gönüllü kadına, 10 aylık araştırma sürecinde 5 günlük süreler boyunca günde iki Ciprofloxacin vererek kadınları her gün testten geçirdi.


Araştırmayı yapan California'daki Stanford Üniversitesinden Les Dethlefsen ve David Relman, ilacın bağırsaklardaki etkisinin çok büyük ve hızlı olduğunu bildirdi.


Bilim adamları, her kürün bitiminden bir hafta sonra bakterilerin ilk durumlarına dönmeye başladığını ancak bu dönüşün genellikle tam olmadığını söyledi.


Sürekli alınan ilaçların antibiyotiklere dirençli bakterilerin artmasına da yol açacağını belirten bilim adamları, yararlı-zararlı bakteri dengesinin bozulmasının insanlarda antibiyotiğe dirençli genlerin artmasını beraberinde getirebileceğini belirtti.


Bağırsaklardaki mikroplar, yiyeceklerin sindirimine yardım ediyor ve iyi bakteriler kötüleri uzakta tutuyor. Bağırsak bakterilerinin obezitede etkisinin bulunabildiği ve alerjilerde de rol oynayabildiği belirtiliyor. Anne sütünde bulunan "lactobacillus reuteri" bakterisinin bebeği rotavirüs enfeksiyonlarına karşı koruduğu biliniyor.

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