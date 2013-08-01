Antibiyotik, test ile verilecek

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de antibiyotik kullanımının gereğinden fazla olduğu çıkarımından hareketle yeni bir düzenleme getiriyor.
Artık doktorlar, reçeteye antibiyotik yazmadan önce, hastanın boğazından doku örneği alarak test edecekler. Hastanın gerçekten ihtiyacı olduğu tespit edilirse antibiyotik yazılabilecek.
İstanbul Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hatice Esin Şener, “Yaptığımız e-reçete analizlerinde, reçetelerde oldukça yüksek oranda antibiyotik yer aldığını tespit ettik. Destekleyici unsur olarak hızlı tanı testlerini kullanıma soktuk” dedi.
Aile hekimlerine ve ilaç satışı yapan mümessillere eğitim verileceğini belirten Dr. Şener, “Bir testle hastada gerçekten bu mikrobun üreyip üremediğini analiz ettikten sonra gerekli görürsek antibiyotik yazılacak, gerekli görmezsek antibiyotik yazılmayacak” ifadesini kullandı.
Türkiye'de yazılan her 100 reçetenin 35'inde antibiyotik var.