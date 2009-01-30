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Sağlık

Antibiyotik içerken bol bol yoğurt yiyin

Uzmanlar, antibiyotik alırken bol bol yoğurt yenilmesi gerektiğini belirtiyor.

30 Ocak 2009 02:00

Bakkaldan ekmek alır gibi eczaneden antibiyotik alınmaması gerektiğini belirten Dr. Deniz Hızlıbacak Sabah gazetesine yaptığı açıklamada; antibiyotik alırken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı:

* Bazı antibiyotikler, doğum kontrol haplarının etkisini azaltabilir. Bu nedenle prospektüsünü mutlaka okuyun.

* Antibiyotik bağırsaklara zarar verebilir. Tetrasiklin grubundakiler hariç, diğerlerinin alımı süresince bol bol yoğurt yemeye çalışın. Yoğurttaki süt asidi bakterileri bağırsakları korur.

* Faydasını görebilmek için, ilacınızı tam zamanında ve doktorun belirttiği sürede kullanın.

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