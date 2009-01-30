Antibiyotik içerken bol bol yoğurt yiyin

Bakkaldan ekmek alır gibi eczaneden antibiyotik alınmaması gerektiğini belirten Dr. Deniz Hızlıbacak Sabah gazetesine yaptığı açıklamada; antibiyotik alırken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı:



* Bazı antibiyotikler, doğum kontrol haplarının etkisini azaltabilir. Bu nedenle prospektüsünü mutlaka okuyun.



* Antibiyotik bağırsaklara zarar verebilir. Tetrasiklin grubundakiler hariç, diğerlerinin alımı süresince bol bol yoğurt yemeye çalışın. Yoğurttaki süt asidi bakterileri bağırsakları korur.



* Faydasını görebilmek için, ilacınızı tam zamanında ve doktorun belirttiği sürede kullanın.

