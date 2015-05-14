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Sağlık

Antibiyotik direncine karşı küresel hamle

İlaca dirençli mikroplar 2050 yılına kadar dünya çapında yılda 10 milyon kişinin ölümüne yol açacak

14 Mayıs 2015 19:20

Küresel ilaç endüstrisinin, antibiyotiklerle ilgili araştırmalarda yeni bir ivme için önerilen 2 milyar dolarlık yeni icat fonuna katkıda yapmaları çağrısında bulunuldu. Bu katkı sayesinde, çok büyük ihtiyaç duyulan yeni antibiyotikler geliştirip üretecek şirketlere parasal kaynak verilmesi garanti ediliyor.

Antibiyotiklere dirençli bakterilerin küresel düzeyde yayılmasına rağmen, çok az sayıda yeni antibiyotik geliştiriliyor.

İngiltere hükümetinin atadığı ekibin başkanı ve ekonomi uzmanı Jim O'Neill, bu konudaki raporu sunarken, "Dünyadaki enfeksiyonların tedavi edilmesi ve modern tıp ile cerrahinin bilinen şekilde devamını sağlamak için ihtiyaç duyulan ilaçların geliştirilmesi hamlesini başlatmak zorundayız" dedi.

O'Neill, daha önce de, ilaca dirençli mikropların 2050 yılına kadar dünya çapında yılda 10 milyon kişinin ölümüne yol açabileceğini ve ekonomilere 100 trilyon dolar zarar yaratacağını söylemişti.

Antibiyotiklere dirençli bakteri türleri küresel düzeyde yayılmaya devam ederken, mevcut ilaçları hastalıklar karşısında etkisiz hale getiriyor.

Şimdi oluşturulması öngörülen 5 yıl süreli ve 2 milyar dolarlık küresel icat fonu, ilaç ve teşhis alanlarındaki araştırmalarda kullanılacak ve paranın çoğu üniversitelerle, küçük çaplı biyoteknoloji şirketlerine ayrılacak.

 

Anahtar 'direnç kırıcılar'da

 

Desteklenmesi öngörülen araştırma alanlarından biri "direnç kırıcılar" denilen bileşikler üzerinde olacak. Mevcut antibiyotiklerin etki gücünü pekiştirecek bileşiklerin geliştirilmesi, tamamiyle yeni ilaçlar bulunmasından çok daha düşük maliyetli.

Örneğin Londra Üniversitesi'nden Prof. Anthony Coates'un kurduğu Helperby Therapeutics şirketi, hastane süper virüsü MRSA'ya karşı savaş veren bir direnç kırıcı geliştirdi.

Cadila Pharmaceuticals India şirketince rutsatla üretilen HT61 adı verilen bu bileşiğin klinik deneyleri, yakında Hindistan'da yapılacak.

Bu tür araştırmaların oluşturulacak icat fonundan yararlanabileceği ve mevcut ilaçların daha uzun süre etkili olabilmesinin anahtarının da bunda yattığı kaydediliyor.

 

'Kısa vadeli kâr-zarar hesabı yapılmamalı'

 

Ekonomi uzmanı Jim O'Neill, büyük farmakoloji şirketlerinin kısa erimli kâr zarar hesaplarının ötesine bakarak bu fonu desteklemeleri gerektiğini vureguladı.

Daha önce yatırım bankası Goldman Sachs'ta baş ekonomi uzmanlığı yapmış olan O'Neill, bankacılık krizi ile antibiyotiklerin artık işe yaramayacağı bir küresel felaket arasında paralellik olduğunu düşünüyor.

Jim O'Neill, geçen yıl İngiltere Başbakanı David Cameron tarafından, mikroplarla savaşa direnç konusunda hazırlanacak raporun başkanlığına getirilmişti. Mikropların ilaç direncinin Avrupa'da yılda 30 bin kadar insanın ölümüne yol açtığı tahmin ediliyor.

Pek çok ilaç şirketi, antibiyotik araştırmalarını bıraktı. Raporda, bunun, yeni antibiyotiklerin getireceği kârın belirsizliğinden kaynaklandığı kaydediliyor.

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