Antibiyotik artık işe yaramıyor!

T24 - İngiliz, Sağlık Koruma Ajansı tarafından açıklanan veriler, virüs ve bakteri yüzünden ağır hastalıklar geçiren insan sayısında 2003’ten beri artış olduğunu açıkladı.

Bu artışın sebebi olarak, aşırı miktarda antibiyotik kullanıldığını belirten bilim adamları, antibiyotik tüketiminin en aza indirilmesi gerektiğini bildirdi.

İHA'da yer alan habere göre, En ufak bir hastalıkta bile antibiyotik kullanıldığını belirten bilim adamları geçen hafta Dünya Sağlık Örgütü’nün Azerbaycan’da yaptıkları açıklamada ‘Aşırı ve düşünmeden antibiyotik kullanmak, insanlığı antibiyotik öncesi döneme götürecek’ dedi.

Hastanelerde, kan enfeksiyonu ve iltihap rahatsızlığı olan insanların tedavisi için kullanılan antibiyotiğin etkisinin azaldığını belirten bilim adamları bazı ilaçların hayvanlara verildiğini ve bu sayede antibiyotiğin besin zincirine girdiğini açıkladı.

DSÖ Avrupa Bölge Başkanı Zsuzsanna Jakab ‘Artık, hiçbir ilacın iyileştiremediği süpervirüsler ortaya çıktı’ dedi.





