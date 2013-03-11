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Sağlık

'Antibiyotiğe direnç terör kadar tehlikeli'

İngiltere Sağlık Bakanlığı Başdanışmanı Prof. Sally Davies, antibiyotiklere direncin 'terör kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu' söyledi

11 Mart 2013 14:56

İngiliz Sağlık Bakanlığı Başdanışmanı Prof. Davies, enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili yayımlanan yıllık raporunda, antibiyotiklere direnç sorununu "saatli bombaya" benzetti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Davies, enfeksiyonla savaşma kabiliyetinin kaybedilmesi halinde önümüzdeki 20 yıl içinde basit ameliyatların bile ölümcül olabileceği uyarısında bulundu.

İngiliz Hükümeti'nin konuyu, gelecek ay başkent Londra'da düzenlenecek G8 zirvesinin gündemine taşıması gerektiğini belirten Davies, "Eğer harekete geçmezsek, insanların sıradan operasyonlar sırasında enfeksiyondan öldüğü 19'uncu yüzyıldaki koşullara geri döneriz" dedi.

İlaç firmalarının yeni ilaçlar geliştirmeye teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof.Davies şöyle konuştu:

"80'lerin sonundan bu yana yeni tür antibiyotikler üretilmiyor. Büyük ilaç şirketlerinin çok fazla yeni antibiyotik üretme planı yok. Antibiyotik üretimini teşvik etmedik. İlaç şirketleri yüksek tansiyon ya da diyabet için bir şeyler üretiyor ve bunlar işe yarıyorsa bunları hastalarımızda her gün kullanıyoruz. Ama antibiyotikler, ihtiyaç olduğunda sadece bir-iki hafta kullanılıyor. Direncin gelişmesi nedeniyle antibiyotiklerin sınırlı bir ömrü var."

 

 

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