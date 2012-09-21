Anti Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

Atkuyruğunun şeklini öngörmek için karmaşık bir denklem geliştiren İngiliz-Amerikan ekibi, fizik dalında bu yılki Anti- Nobel ödülünün sahibi oldu. Patrick Warren, Raymond Goldstein, Robin Ball ve Joe Keller, Harvard Üniversitesi'nde düzenlenen törende ödüllerini aldı.

"Önce güldürmeyi, sonra düşündürmeyi" amaçlayan Nobel karşıtı "Ig Nobel " ödüllerinin bu yılki kazananları arasında şempanzelerin birbirlerini nasıl arkalarından tanıyabildiklerini ve kahvenin nasıl olup da hareket ettirilen bir kupadan dökülebildiğini araştıran ekipler vardı. İngiliz araştırmacı Warren, "Ben, çoğu insanın adını bile duymadığı istatistiksel fizik alanında çalışmalar yapıyorum. Yaptığım çalışmanın bu kadar dikkat çekmesine çok şaşırdım. Ig Nobel Ödülü'nü kazandığım için ne kadar mutlu olduğumu anlatamam" dedi.

Kendilerine "Rapunzel Numarası" adını veren Warren ve arkadaşları, saç tellerinin sertliği, yer çekiminin etkisi, saçın kıvırcıklığı ya da düzlüğü gibi unsurları dikkate alarak geliştirdikleri denklemle bir atkuyruğunun nasıl şekil alacağını önceden tahmin edebiliyor.

Harvard Üniversitesi'nin Sanders Salonu'nda yapılan törende gerçek Nobel ödülü sahipleri tarafından verilen ödüllerini alan araştırmacılara teşekkür konuşmalarını yapmaları için 60 saniye süre tanındı. Süreyi aşan araştırmacılar, "sıkıcı" diye bağıran bir kız çocuğu tarafından protesto edildi.

Ödül töreninde geleneklere uygun olarak sahneye çok sayıda kağıt uçak atıldı.

22 yıl önce "Olasılık Verilmeyen Araştırmalar Yıllığı (Annals of Improbable Research)" bilim dergisi tarafından başlatılan ödüllerin bu yılki kazananları şöyle:

- Psikoloji Ödülü: "Sola doğru eğilince, Eyfel kulesi daha küçük görülüyor" çalışmalarıyla Anita Eerland ve Rolf Zwaan ( Hollanda ), Tulio Guadalupe (Peru/ Rusya / Hollanda )

- Barış Ödülü: "Eski Rus silahlarını yepyeni elmaslara dönüştüren" SKN Şirketi ( Rusya )

- Akustik Ödülü: Kendi konuşmalarını anlık gecikmeyle dinleterek insanların konuşmalarını engelleyen "KonuşmaBozucu" cihazın mucitleri Kazutaka Kurihara ve Koji Tsukada ( Japonya )

- Nöroloji Ödülü: "Son derece karmaşık cihazlar ve basit istatistikler kullanan beyin araştırmacılarının, her yerde, hatta ölü bir somon balığında bile anlamlı beyin faaliyeti görebileceğine" dair çalışmalarıyla Craig Bennett, Abigail Baird, Michael Miller ve George Wolford ( ABD )

- Kimya Ödülü: İsveç 'in Anderslov kentindeki belirli bazı evlerde neden insanların saçlarının yeşile döndüğünün gizemini çözen Johan Pettersson ( İsveç /Ruanda)

- Edebiyat Ödülü: "Raporlar hakkındaki raporlar hakkındaki raporlar hakkında bir rapor hazırlanmasını öneren raporlar hakkındaki raporlar hakkındaki bir rapor" yayımlayan ABD Hükümeti Genel Saymanlık Ofisi

- Fizik Ödülü: İnsanlarda atkuyruğunun biçimi belirleyen ve hareket ettiren güçler dengesini hesaplayan Joseph Keller ( ABD ), Raymond Goldstein ( ABD / İngiltere ), Patrick Warren ve Robin Ball ( İngiltere )

- Sıvı Dinamiği Ödülü: Elinde bir fincan kahve ile yürüyen birinin başına neler geleceğini öğrenmek için sıvıların çalkalanması ile ilgili dinamikleri inceleyen Rouslan Krechetnikov ( ABD / Rusya / Kanada )

- Anatomi Ödülü: "Şempanzelerin birbirlerini arkalarından tanıyabildiğini" keşfeden Frans de Waal ( Hollanda / ABD ) ve Jennifer Pokorny ( ABD )

- Tıp Ödülü: "Kolonoskopi sırasında hastalarda dışkı fışkırması olasılığını en aza indirmekle" ilgili önerileri için Emmanuel Ben-Soussan ve Michel Antonietti ( Fransa ).