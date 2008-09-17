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Spor

Anti-İngiliz tartışması!

Son dönemde yaptığı açıklamaların ardından, Michel Platini’nin anti-İngiliz ya da anti-Premier Lig olduğu yönündeki spekülasyonlar arttı.

17 Eylül 2008 03:00

Son dönemde yaptığı açıklamaların ardından, Michel Platini’nin anti-İngiliz ya da anti-Premier Lig olduğu yönündeki spekülasyonlar arttı.

Avrupa futbolunun dengesi önce İtalyanların ardından İspanyolların şimdi ise İngilizlerin zirvede yer almasıyla bir döngü içinde. Fakat İngilizlerin üst düzey formu ve İngiliz kulüplerine yapılan yatırımlar nedeniyle İngiltere’nin yakın zamanda güç kaybetmesi olası gözükmüyor.

Fakat Michel Platini geçen üç sezon boyunca Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal’in Şampiyonlar Ligi’nde finallere kalmasından endişe duymuyor.

UEFA Başkanı bu konuda, “Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde 3 yarı finalist İngiliz takımı vardı ve bunların ikisi final oynadı. Bu da onları gücünü ortaya koyuyor” diyerek İngilizlerin gücünü kabul ettiğini belirtti.

“Neden endişe duyayım ki? 2000’li yıllarda Real Madrid-Valencia, 2003’te Milan-Juventus bunu yapmıştı. Şimdi sıra İngilizlerde”

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