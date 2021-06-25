Anthony Joshua: Fury ile ringe çıkacağım

Anthony Joshua, şampiyonluk kemerini savunamadan dövüşemeyeceği Tyson Fury hakkında, "Yıl sonunda bu dövüş gerçekleşecek. Oleksandr Usyk karşısındaki dövüşüm sonrasında Fury ile ringe çıkacağım" dedi.

İngiliz boksör Anthony Joshua bir ay sonra, 24 Temmuz 2021'de Paradise, Nevada'daki T-Mobile Arena'da karşı karşıya gelecek Tyson Fury-Deontay Wilder hakkında açıklamalarda bulundu.

Fury ile bu yıl sonuna kadar kesinlikle bir maça çıkacağını belirten Joshua, "Yıl sonunda bu dövüş gerçekleşecek. Oleksandr Usyk karşısındaki dövüşüm sonrasında Fury ile ringe çıkacağım. Bu dövüş, olması gerekenden çok daha büyük ve çok daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Wilder için de yorum yapan Fury, "O, bir elit seviyede dövüşçü değil. Ben, onun nakavt ettiği domates konservelerinden değilim." şeklinde konuştu.

Öte yandan WBA, WBO, IBF, IBO Ağır Sıklet Şampiyonu Anthony Joshua ile WBO’daki zorunlu rakibi Oleksandr Usyk arasında yapılacak maç için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. İngiliz boks organizatörü Eddie Hearn, geçtiğimiz günlerde Joshua–Usyk müsabakası için olası tarihlerin 18 Eylül ve 25 Eylül olduğunu açıklamıştı.