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Spor

Anthony Davis'in 50 sayısı New Orleans'a yetmedi

Los Angeles Lakers, Houston Rockets’ı 120-114 mağlup ederken, James Harden 34 sayı, 17 asist ile double double yaprken

27 Ekim 2016 14:06

NBA’de Ömer Aşık’ın formasını giydiği New Orleans Pelicans, Smoothie King Center’da karşılaştığı Denver Nuggets’a 107-102’lik skorla parkeden mağlup ayrıldı. Pelicans’ta Anthony Davis'in attığı 50 sayı yetmezken, Ömer de 2 sayı, 1 ribaund ile oynadı.

NBA'de normal sezona 10 karşılaşma ile devam edildi.

New Orleans Pelicans, sezonun ilk maçında Smoothie King Center'da karşılaştığı Denver Nuggets'a 107-102'lik skorla mağlup oldu.

Pelicans'ta Anthony Davis 50 sayı, 16 ribaund ve Tim Frazier 15 sayı, 11 asist ile ile double double yaparken, Ömer Aşık 2 sayı, 1 ribaund ve 1 asist ile oynadı. Denver’da ise Jusuf Nurkic 23 sayı, 9 ribaund, Will Barton 22 sayı, 5 ribaund ve Danilo Gallinari 15 sayı, 3 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldular.

 

Russell Westbrook triple double kaçırdı

 

Oklahoma City Thunder, Wells Fargo Center’da karşılaştığı Philadelphia 76ers’ı 103-97 mağlup etti.

Thunder forma giyen Ersan İlyasova karşılaşmada 20 dakika süre alırken, 10 sayı, 5 ribaund, Enes Kanter ise 17 sayı 12 ribauntla oynadı.

Thunder’da Russell Westbrook 32 sayı, 12 ribaund ve 9 asist, Steve Adams 16 sayı, 5 ribaund ile mücadele etti.

Philadelphia’da ise Joel Embiid’in 20 sayı, 7 ribaundu ve Sergio Rodriguez’in 12 sayı, 9 asisti mağlubiyeti önleyemedi.

 

Harden'dan çılgın performans, Lakers galibiyetle başladı

 

Los Angeles Lakers, Staples Center’da karşı karşıya geldiği Houston Rockets’ı 120-114 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Lakers’ta Jordon Clarkson 25 sayı, 3 ribaund, D’Angelo Russell 20 sayı, 3 asist ve Julius Randle 18 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti.

Houston’da ise James Harden 34 sayı, 17 asist ile double double yaparken, takım arkadaşları; Eric Gordon 19 sayı- 5 ribaund ve Clint Capela 16 sayı, 9 ribadun ile karşılaşmayı tamamladı.

 

NBA'de gecenin sonuçları

 

Indiana Pacers: 130 – Dallas Mavericks: 121
Orlando Magic: 96 – Miami Heat: 108
Boston Celtics: 122 – Brooklyn Nets: 117
Toronto Raptors: 109 – Detroit Pistons: 91
Memphis Grizzlies: 102 – Minnesota Timberwolves: 98
Milwaukee Bucks: 96 – Charlotte Hornets: 107
New Orleans Pelicans: 102 – Denver Nuggets: 107
Philadelphia 76ers: 97 – Oklahoma City Thunder: 103
Phoenix Suns: 94 – Sacramento Kings: 113
Los Angeles Lakers: 120 – Houston Rockets: 114

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