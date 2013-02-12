'Anter, Mumcu, Göktepe cinayetlerinin faili devlettir'

CHP Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün ‘’Uğur Mumcu, Metin Göktepe ve Musa Anter cinayetlerinin faili devlettir’’ dedi.

TBMM İnsan hakları Komisyonunun terörle ilgili olarak hazırladığı rapora muhalefet şerhi yazan Aygün, raporda JİTEM’in mercek altına alındığını ancak Polis, Özel Kuvvetler ve Emniyet Özel Harekâtın faaliyetlerine yer verilmediğini belirtti. ‘’Rapor polis eylemlerini ortaya koymaktan uzaktır. Devlet terörü kavramına kayıtsız kalınamaz’’ diyen Aygün şu görüşleri savundu:

Faili devlet: Rapora göre sivil ölü sayısı neredeyse yaşamını kaybeden güvenlik görevlisi sayısına yakındır. Bu kayıpların bir bölümü de güvenlik güçleri veya korucu terörü sonucunda gerçekleşmiştir. Binlerce gözaltında kaybın sorumlusu, devlet değil midir? Katledilen Uğur Mumcu, Metin Göktepe, Musa Anter gibi gazetecilerin faili devletten başka kim olabilir?

En çok terörist bizde: Gazeteciler, yazarlar, sanatçılar, milletvekilleri, öğrenciler, avukatlar, terörist sıfatıyla cezaevlerindedir. Aralık 2011 verilerine göre dünyada terör suçundan cezaevlerinde tutulan insan sayısı 35 bin 117 iken bu sayının 12 bin 897’si Türkiye’dendir. Bu yüzde 33 gibi yüksek bir orandır. Bu sayının ancak bin kişisi şiddet eyleminden içeridedir. Geride kalanlar düşünceyi açıklamadan dolayı tutulmaktadır. Oysa 2005’de cezaevlerinde terör suçlamasıyla 273 kişi bulunmaktaydı.