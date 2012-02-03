-Anter Anter, Türk vatandaşlığı için başvuruda bulundu ANKARA (A.A) - 03.02.2012 - Musa Anter'in oğlu Anter Anter, basın danışmanı aracığıyla ''Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması'' için başvuruda bulundu. Daha önce Türk vatandaşlığından çıkarılan, 40 yıldır İsveç'te yaşayan Anter Anter, hasta olması nedeniyle başvuru dilekçesini basın danışmanı Adnan Yüce aracılığıyla Ankara Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne verdi. Anter'in başvuru formunda, 4 yaşındaki oğlu Sheho Musa Anter'e de kendisiyle birlikte Türk vatandaşlığı verilmesi yönünde talebi oldu. Adnan Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anter Anter'in, özel izinle Türkiye'de bulunduğunu, ancak hasta olması nedeniyle başvuru dilekçesini kendisinin verdiğini ifade etti. Yüce, ''Anter Anter'e yeniden Türk vatandaşlık verilmesi için Sayın Başbakan Erdoğan'ın da talimatı olmuştu. Anter'in başvurusu beklenen başvuruydu. 43 yıllık hasret bitiyor'' diye konuştu.