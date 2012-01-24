-Anter Anter babasının mezarını ziyaret etti MARDİN (A.A) - 24.01.2012 - Öldürülen Yazar Musa Anter'in oğlu Anter Anter, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın özel izniyle geldiği Türkiye'de, babasının Nusaybin'deki kabrini ziyaret etti. Hakkında 21 yıl önce verilen ''Türkiye'ye giriş yasağı'' nedeniyle yurda gelemeyen, 1992 yılında öldürülen Yazar Musa Anter'in oğlu Anter Anter, bir aylık özel izinle geldiği Türkiye'de, Nusaybin'e bağlı Akarsu beldesindeki evlerinin avlusunda babasının mezarını ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere duygularını anlatan Anter, ''Türkiye'ye giriş yasağı'' bulunduğu için 21 yıldır gelemediğini vurgulayarak, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın özel izniyle geldim. Geldiğim için çok mutluyum, şuanki mutluluğumu tarif edemiyorum. Tahmin etmiyorum beni buradan artık hiç kimse götüremez'' dedi. Anter, 1972 yılında vatandaşlıktan çıkarıldığını, ancak neden çıkarıldığı hala bilmediğini, 1991 yılında da Türkiye'ye giriş yasağı getirildiğini ifade ederek, şöyle konuştu: ''Herhalde Musa Anter'in oğlu olmamızdandır. O zamanki hükümetlere, cunta rejimine taviz vermedik ondan dolayıdır. Yoksa başka ne olabilir. Adam öldürmedik, kaçakçılık yapmadık, kimseyle kötü olmadık. Anter, babasının ölümünden dönemin yöneticileri sorumlu olduğunu öne sürürek, ''Eninde sonunda yargılanacaklar. Mesela tetikçi babamı vurmuş, onlar benim için hiç mühim değil. O baştakiler önemli, onlar hakkında dava açacağım.''