Antep'ten ikinci darbe

Trabzonspor Fortis Türkiye Kupası'na puansız başladı. Ligde geçtiğimiz haftasonu sahasında berabere kaldığı Gaziantepspor'la A Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaşan bordo-mavililer sahadan 3-1 yenik ayrıldı.



Fortis Türkiye Kupası A Grubu'nda ilk maç Gaziantepspor ile Trabzonspor arasında oynandı. Beşiktaş ve Antalyaspor'un da yer aldığı zorlu gruba 3 puanla başlamak isteyen iki takımın mücadelesinde gülen taraf 3-1'lik skorla Gaziantepspor oldu.



Kamil Ocak Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında ev sahibi Gaziantepspor daha etkili görünmesine karşın gol sesi çıkmadı.



İkinci yarı ise art arda gelen gollerle başladı. Trabzonspor, 48 . dakikada Isaac'in kafa golüyle 1-0 öne geçerken, Gaziantepspor bu gole cevabını 5 dakika sonra Eduardo ile verdi.



Atak görüntüsünü bu devrede de sürdüren kırmızı-siyahlılar, 64'te Brezilyalı yıldızı Tabata ile skor üstünlüğünü yakalarken, 82. dakikada gelişen atakta Bekir skoru belirleyen golü attı.



Gaziantepspor bu sonuçla A Grubu'na 3 puanla başlarken, Trabzonspor ligde yenemediği rakibine bu kez kupada da diş geçiremeyerek ilk haftayı puansız kapattı.



GAZİANTEPSPOR: 3 - TRABZONSPOR: 1

Stat: Kamil Ocak

Hakemler: Hüseyin Göçek xxx, Serkan Ok xxx, İsmail Şencan xxx

Gaziantepspor: Tolgahan xxx, Bekir xxx, Murat Ceylan xxx, Erkan Sekman xx, Mehmet Yozgatlı xxx (Dk. 73 Hakan Bayraktar x), Zurita xxx, Eduardo xxx (Dk. 79 Ahmet Arı xx), Tabata xxx, Deumi xxx, Erman Özgür xxx (Dk. 87 Mustafa Cevahir x), İvan xxx

Trabzonspor: Sylva x, Serkan Balcı xx, Song x, Giray Kaçar x, Cale x, Ceyhun x (Dk. 68 Umut Bulut x), Selçuk x, Colman x (Dk. 46 Serhat x), Isaac xx, Yattara x, Gökhan Ünal x

Goller: Dk. 52 Eduardo, Dk. 63 Tabata, Dk. 82 Bekir (Gaziantepspor), Dk. 48 Isaac (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 58 Yattara, Dk. 66 Serkan Balcı (Trabzonspor), Dk. 90 Ahmet Arı (Gaziantepspor)





MAÇTAN DAKİKALAR



2. dakikada ilk tehlikeli atak Gaziantepspor'dan geldi. Kırmızı-siyahlıların kazandığı korner atışını Tabata kullandı. Ceza alanı içinde iyi yükselen Eduardo topa kafasıyla vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



21. dakikada İvan orta alandan aldığı topla Trabzonspor ceza alanına kadar sokuldu ve meşin yuvarlağı Tabata'ya gönderdi. Bu oyuncu ceza alanı içine girerek topa sert vurdu. Top kaleci Sylva'da kaldı.



35. dakikada Trabzonspor'un kazandığı korner atışını Yattara kullandı. Top kafalardan sekerek Song'un önünde kaldı. Bu oyuncu meşin yuvarlağa vurmak isterken son anda araya giren defans oyuncuları tehlikeyi uzaklaştırdı.



43. dakikada Gaziantepsppor'un ani atağında Erman Özgür topu soldan, ceza alanındaki Murat Ceylan'a gönderdi. Murat Ceylan, pas vermek yerine meşin yuvarlağa kendisi vurmak isteyince defans araya girerek tehlikeyi önledi.



44. dakikada Gaziantepspor atağında Murat Ceylan ceza yayı içinde topu Tabata'ya verdi. Tabata, dönüp topa vurmak isterken Song ile mücadelesinde yere düştü. Gaziantepsporlu oyuncular bu pozisyonda penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirdi.



48. dakikada Deumi ve Erman Özgür arasındaki anlaşmazlıktan yararlanan Gökhan Ünal, topu alarak sağdan Gaziantepspor ceza alanına sokuldu ve bekletmeden ortaladı. Müsait pozisyondaki Isaac, kafayla topu filelere göndererek Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.



52. dakikada Gaziantepspor'un kazandığı korner atışını Tabata kullandı. Mehmet Yozgatlı ve Tabata'nın paslaşmasında top son olarak Tabata'da kaldı. Tabata'nın ceza alanı içine ortaladığı topla buluşan Eduardo, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1



63. dakikada Mehmet Yozgatlı'nın pasında topla buluşan Tabata, ceza alanı içinde kalecinin biraz ileri çıktığını görerek topu aşırttı ve Gaziantepspor'u 2-1 öne geçirdi.



80. dakikada Gaziantepspor'un atağında Ahmet Arı topu bekletmeden Tabata'ya uzattı. Bu oyuncu ceza yayı üzerinden meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Sylva, topu kornere gönderdi.



82. dakikada Deumi'nin, Trabzonspor ceza alanı içinden vuruşunda top kaleciden döndü. Topu alan Erman, meşin yuvarlağı tekrar Deumi'ye gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda araya giren Bekir, topu filelerle buluşturdu: 3-1

