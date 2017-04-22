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Antep'teki kına gecesi katliamında çocuk kurye kullanılmış

"Bir Kürt düğünü daha bul"

22 Nisan 2017 16:37

Gaziantep’te 2016 yılı Ağustos ayında 40’ı çocuk 56 kişinin yaşamını yitirdiği kına gecesi katliamıyla ilgili iddianamede patlamada kullanılan patlayıcıları getirenin bir çocuk olduğu ortaya çıktı.

Ankara Garı Katliamı faili olarak aranan örgütün sözde Gaziantep sorumlusu Mehmet Kadir Cebael’in, çocuk kurye kullanarak "patlayıcıları getirttiği, eylemciyi olay yerine gönderdiği, diğer örgüt üyeleriyle haberleşmeyi sağladığı" belirlendi. İddianamede, suça sürüklenen çocuk olarak ifadesine yer verilen 12 yaşındaki H.N.Ç., nasıl kuryelik yaptırıldığını şöyle anlattı: 

"Parka para gömdüm, fotoğrafını çekip Cebael'e verdim"

“Patlamadan 3-4 gün önce Ali Çalıkuşu (canlı bombayı olay yerine götüren) eve geldi, tişörtünü ve pantolonunu çıkardı, motosiklet kaskını kırdı, çöpe attı, birkaç gün sonra yakalandı. Kardeşi Mehmet Çalıkuşu (örgüt üyeliğinden tutuklandı) bana 'Cebael’e gitmemi, Ali’nin yakalandığını söylememi istedi. Cebael’in evine gittim, anlattım. Cebael, kâğıda bir şeyler yazarak verdi, okumadan götürmemi istedi. Birkaç gün sonra Mehmet Çalıkuşu, beni tekrar Cebael’e gönderdi. Evine gittiğimde bir miktar para verdi, Mehmet Şahin Erğan’a (tutuklu örgüt üyesi) götürmemi ve dürbün almasını söylememi istedi. Erğan’ın verdiği dürbünü Cebael’e teslim ettim. 

Cebael bir tomar para verdi, söylediği gibi Şehreküstü parkında bir ağacın bir metre kadar ilerisine gömdüm. Yerin fotoğrafını çektiğim telefonu Cebael’e verdim, o da fotoğrafı birine gönderdi. 

"Bir Kürt düğünü daha bul"

Patlamadan sonra Cebael, ‘Bir Kürt düğünü daha bul’ dedi. Tamam dedim ama araştırmadım, sonra Cebael’in yanına gidip bulamadığımı söyledim. Cebael, ‘Eylemcilerimiz var, sabırsızlanıyorlar, inançlarını yitiriyorlar, bir an önce amel yapmamız lazım, bir yer bul’ dedi.” 

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