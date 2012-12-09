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Yaşam

Antep'te kaza: 4 ölü,14 yaralı

Nizip'te meydana gelen kazada ilk belirmelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken 14 kişi ise yaralandı

09 Aralık 2012 19:09

Gazinantep'in Nizip ilçesinde bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere 4 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi ise yaralandı.

Gazinantep Şanlıurfa karayolu üzerinde bir otomobil hatalı sollama yaparak münibüse çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Otomobilde hayatını kaybedenlerin kimliği henüz  belirlenemezken, minibüste yaralananların isimleri ise şöyle: Münibüsü kullanan Müslüm Öcalan, Ayten Altun (39), Bilge Merve Kara(20), Feridün Tan(43), Orhan Mutlu (20), Ezgi Ayvaz(19), İbrahim Enes Evran (18), Erdal Horozcu (36), Mehmet Özkök (20), Osman Haydar Ulutaş (20), Süheyla Hatip (33), Buket Halıgür (16), Sinan Karataş (22), Seda Ayatağ (19), Ayten Özgüven, Kübra Kocaman (21), Mehmet Almaz (17), Oğuzhan Mutlu (20), Mehmet Akdeniz (36) çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.  Yaralılar Nizip ve Antep'teki hastanelere kaldırılırken yaralılardan bazılarının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

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