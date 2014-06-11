Antep'te cemevindeki cenaze törenine ateş açıldı

Antep’te vefat eden bir vatandaşın cenazesine katılmak için Düztepe Mahallesi’nde bulunan cemevine gelenlere yoldan geçen motosikletten bir tüfekle ateş açıldı.

Antep’te, vefat eden Mehmet Ali Topak, için Düztepe Mahallesi’nde bulunan cemevinde düzenlenen cenaze törenine katılanların üzerine yoldan geçen bir motosikletten av tüfeğiyle ateş açıldı.

Cemevi önünde bulunan kalabalıktaki 3 kişi yaralanırken, motosikletli saldırgan kaçtı. Yakındaki özel hastaneye götürülen 3 kişinin vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.