Antep'in deplasman siftahı: 0-3

Ligde 12. hafta maçında Manisaspor'a konuk olan Gaziantepspor, 3-0'lık skorla bu sezon ilk kez dış sahada kazandı.



Turkcell Süper Lig’in 12. haftasında son maçlarını kazanan iki takım Manisa’da karşı karşıya geldi.



Manisaspor ile Gaziantepspor’un mücadelesinde gülen taraf ise konuk ekip oldu. İlk yarıyı Olcan’ın golüyle önde kapatan Gaziantepspor, 53’te Ahmet Arı ve 83’te Mehmet Yozgatlı’nın golleriyle de 3 puanı hanesine yazdırdı.



Bu sezon ilk deplasman galibiyetini alan Gaziantepsor puanını 18’e yükseltirken, son 7 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen Manisaspor ise 13 puanda kaldı.



MANİSASPOR: 0 - GAZİANTEPSPOR: 3



Stat: 19 Mayıs



Hakemler: Özgüç Türkalp, Serhan Malkoç, Serkan Çimen



Manisaspor: İlker, Burak Özsaraç, Rahim Ouedraogo, Kalabane, Kemal Okyay, Yiğit İncedemir, Yiğit İsmail Gökoğlan (Dk. 60 Sezer Öztürk), Mehmet Güven, Simpson (Dk. 45 Nizamettin Çalışkan) Ergin Keleş, İsaac



Gaziantepspor: Mahmut Bezgin, Serdar Kurtuluş, Deumi, Julio Cesar, Ivan De Souza, Ahmet Arı (Dk.76 Mehmet), Murat Ceylan, Erman Özgür, Olcan (Dk. 89 Ümit Tütünci), Jorginho (Dk. 58 Hakan Bayraktar), Souza



Goller: Dk. 33 Olcan, Dk. 53 Ahmet Arı, Dk. 82 Mehmet Yozgatlı (Gaziantepspor)



Sarı Kartlar: Dk. 3 Burak Özsaraç, Dk. 61 Mehmet Güven, Dk. 72 Nizamettin Çalışkan, Dk. 75 Rahim (Manisaspor), Dk. 45 Erman Özgür (Gaziantepspor)



Maçtan dakikalar



5. dakikada Ergin Keleş orta sahadan aldığı topla tek başına ceza alanı içerisine kadar girdi. Soldan ortasında top İsaac'e gelmedi.



11. dakikada Gaziantepspor'un atağında Souza'nın, ceza alanı dışından sert şutunda top kale direğinin üzerinden az farkla dışarı çıktı.



21. dakikada Ergin Keleş'in soldan sert şutunda top auta gitti.



24. dakikada Simpson'un ortasında topla buluşan Ergin Keleş, ceza alanına orta yaptı. Ceza alanı içinde penaltı noktasındaki İsaac'ın vuruşunda top ağlara gitti, ancak maçın hakemi ofsayt gerekçesiyle golü vermedi.



30. dakikada Mehmet Güven ile İsaac verkaç yaparak ceza alanı içerisine girdi. Mehmet Güven'in pasında top İsaac'e gelmedi ve defans topu uzaklaştırdı.



33. dakikada Murat Ceylan'ın soldan ortasında ceza alanı içerisinde bulunan Olcan, Manisaspor defansı arasından yükselerek kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1



37. dakikada sağ taraftan ceza alanına geren Yiğit İsmail Gökoğlan'ın vuruşunda, top kaleci Mahmut Bezgin'den döndü, kale çizgisi önünde oluşan karambolde defans tehlikeyi uzaklaştırdı.



50. dakikada Nizamettin Çalışkan'ın orta sahadan ortasında ceza alanı içerisinde bulunan İsaac'ın vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.



53. dakikada Gaziantepspor'un ikinci golü geldi. Ahmet Arı'nın kaleye attığı şutta, top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 0-2



57. dakikada Yiğit İsmail'in sol kanattan ortasında İsaac ile birlikte kafaya çıkan Nizamettin'in vuruşunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.



78. dakikada Sezer Öztürk'ün kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde Burak'ın kafa vuruşunda top auta gitti.



82. dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza alanı içerisinde topla buluşan Mehmet Yozgatlı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti: 0-3.



89. dakikada orta sahadan Yiğit İsmail'in uzun pasında ceza alanında topla buluşan Ergin Keleş'in vuruşunda, top kaleci Mahmut Bezgin'de kaldı.