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Anteni düzeltirken elektrik akımına kapılarak öldü

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde 44 yaşındaki Ertuğrul Gök, evinin çatısındaki televizyon antenini düzeltirken, demir çubuğun elektrik tellerine temas etmesi sonucu hayatını kaybetti Konacık Mahallesi'nde oturan evli ve 2

22 Kasım 2017 20:47

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde 44 yaşındaki Ertuğrul Gök, evinin çatısındaki televizyon antenini düzeltirken, demir çubuğun elektrik tellerine temas etmesi sonucu hayatını kaybetti
Konacık Mahallesi\'nde oturan evli ve 2 çocuk babası Ertuğrul Gök, bugün öğle saatlerinde, evindeki anteni düzeltmek için çatıya çıktı. Giyim pazarında esnaf olan Gök, anteni düzeltmeye çalıştığı demir çubuğun elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Gök, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Hastane morguna kaldırılan Gök\'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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