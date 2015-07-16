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Bilim / Teknoloji

Antartika'da 50 milyon yıl öncesine ait hayvan spermi bulundu

Son bulunan sperm kalıntısıyla en eski hayvan spermi unvanı, Güney Kutbu'nun oldu

16 Temmuz 2015 00:51

Araştırmacılar Antartika'da, tahminen 50 milyon yıl öncesinden kalma hayvan spermi hücresi buldular. Bu araştırmayla, kayıtlarda yer alan en eski hayvan spermi unvanı, Güney Kutbu'na geçti. Araştırmacıların açıklamasına göre; sperm, dış tabakası sertleşemeden kozasının içinde sıkışmış bir şekilde bulundu. Kozası, spermin yıllarca bozulmadan fosilleşmesini sağladı.

15 Temmuz, 21:46"Sperm hücreleri kısa ömürlü olduklarından, fosilleşmeleri yaygın olarak görülmez."

NBC News'da yer alan habere göre, "Sperm hücreleri kısa ömürlü ve kırılgan olduklarından, fosiller tarihinde de sayıları oldukça azdır" diyor araştırmanın yazarı, İsveç Ulusal Tarih Müzesi'nden paleontolog Benjamin Bomfleur.  "Antartika'da bulunan bu fosilleşmiş sperm, kayıltlarımıza türünün en eskisi olarak geçmiş bulunmaktadır."

Bilim insanları, spermin ve etrafındaki kozanın iç ve dış yapısını belgelemek için, İsviçre'deki araştırmalarında yüksek güçte X-ray ışınları kullandılar. Bu araştırma gösterdi ki; koza içerisinde bakteriler ve sperm yapısını aynı anda barındırıyor.
Önceki Kayıtlar da Aynı Dönemden
Ne var ki, sperm fosili, sperm hücrelerinin hepsini koruyamamış, sadece parçalarını içinde barındrııyor.

Bomfleur, güncel kayıtlardan önce bulunan en eski sperm kalıntısının da, 40 milyon yıl önceye denk gelen aynı döneme, (tersiyer'de paleosen-oligosen arası dönem) ait olduğunu hatırlattı.

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