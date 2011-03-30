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Çevre

Antartika yeşilleniyor!

Daily Telegraph gazetesinin haberine göre Antarktika kıtası, iklim değişikliği yüzünden yeşilleniyor.

30 Mart 2011 03:00

T24- Daily Telegraph gazetesinin haberine göre Antarktika kıtası, iklim değişikliği yüzünden yeşilleniyor.




İngiliz ve Avustralyalı bilim adamları, bu kıtaya has yeşil otların son elli yıl içinde, küresel ısınmaya bağlı olarak arttığını belirledi.

Nature dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre bu otlar, toprağın ısınması ve ayrışmasıyla oluşan nitrojenden faydalanabiliyor.

Bu durum, Antarktika'nın kısa süren yazları sırasında otların büyümesine imkan veriyor. Uzmanlara göre bu süreç, dünyada petrolden elde edilen sanayi nitrojeni stoklarının tükenmeye yüz tuttuğu günümüzde, bitkilerin büyümesi için yeni gübre üretme yollarının geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

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