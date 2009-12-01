Antartika 3 derece daha ısınabilir

T24 - Antarktika kıtasının bu yüzyılın sonuna kadar 3 derece daha ısınabileceği bildirildi.



Kopenhag'da yapılacak BM iklim zirvesine 6 gün kala, 5 araştırma merkezinden 450 kişinin oluşturduğu Antarktika Araştırmaları Bilim Komitesi (SCAR), Antarktika'nın geçmişteki ve gelecekteki durumuyla ilgili 550 sayfalık bir rapor yayımladı.



Raporda öne çıkan noktalar şöyle:



-Ozon tabakasındaki deliğin genişlemesine bağlı olarak, güney okyanusundaki batı rüzgarlarının şiddetinin artması, son 30 yılda Antarktika'yı iklim değişikliğinden uzak tuttu. Ancak bu rüzgarlar, okyanusun karbon kuyusu rolünü oynamasını (karbondioksiti emmesi) etkiledi, yüzey sularındaki karbondioksit miktarını artırdı.



-Güney okyanusundaki akım, diğer tüm okyanuslardakilerden daha fazla ısındı. Isı artmaya devam ederse "işgalci türler", bölgeye ait, ender bulunan türlerle rekabete girebilir.



-Kıtanın en kuzey uzantısı, özellikle yağışlarla yeni hayvan ve bitki türlerinin gelmesiyle yazın ısındı.



-Kuzeybatıdaki Amundsen körfezindeki buzul inceldi. Yarımadadaki buzulların yaklaşık yüzde 90'ı erimeye başladı.



-Buzulların erimesi Adelie bölgesindeki penguenlerin sayısında azalmaya yol açarken, bu penguenlerin sayısının kıtanın doğusunda ve Ross Denizine doğru artmasına neden oldu. Kabuklu deniz hayvanlarının sayısı da azaldı.



-Yüzyıl sonuna kadar bölgenin 3 derece daha ısınması halinde buzulların üçte birinin azalması bekleniyor. Bu da çoğunlukla tek hücreli su yosunlarından oluşan, sularda yaşayan bitki topluluğu fitoplanktonların artışına neden olabilir. İç buzulun erimesi ise artan kar yağışlarıyla kısmen dengelenebilir.



-Batıdaki buzulların erimesi deniz seviyesinin yükselmesine katkıda bulunabilir. Deniz seviyesi 2100'de 1.4 metreye ulaşabilir.