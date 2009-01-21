Antarktika’nın büyük buz kütleleri tehlikede

Antarktika’nın en büyük buz kütlelerinden biri olan Wilkins Buz Kütlesi’ni ana karaya bağlayan son parça da erimek üzere.



Wilkins Buz Kütlesi’nin 1950’li yıllarda neredeyse 100 kilometre genişlikte olan bağlantı noktası, günümüzde 500 metre genişliğe kadar erimiş durumda. British Antarctic Survey (BAS) araştırmacılarından David Vaughan, oluşan görüntünün bir kum saati şeklinde olduğunu belirtiyor.



Binlerce kilometrekarelik düz bir alana sahip olan buz parçası Antarktik Yarımadasından 20 metre dışarı çıktığı belirtiliyor. Buzulu yarımadaya bağlayan bölümün en son ölçümde 40 kilometre olduğunu belirten araştırmacılar, günümüzde bu alanın 500 metre gibi küçük bir alan olduğunu belirtiyor.



Buzulun her an ana karadan koparak denizdeki yolculuğuna çıkabileceğini ifade eden Dr. Vaughan, bir zamanlar 16 bin kilometrekare alan kaplayan buzul parçasının günümüzde üçte birlik alanını kaybetmiş olduğunu söylüyor.



Geçtiğimiz 50 yıl boyunca, toplamda dokuz devasa buz kütlesinin yarımadadan koptuğunu söyleyen araştırmacılar, bu parçaların denizde hızla eriyerek yok olduklarını belirtiyor. Bugüne kadar toplamda 25 bin kilometrekarelik buzul kütlesi Antarktika Yarımadası’ndan koparak, haritaların büyük ölçüde değişmesine neden oldu.

