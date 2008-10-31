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Çevre

Antarktika'da iklim deneyi

Antartika’da iklim değişikliğinin insanoğlunun faaliyetlerinden kaynaklandığı tespit edildi.

31 Ekim 2008 02:00

Bilim insanarı Antartika’da iklim değişikliğinin, insanoğlunun faaliyetlerinden kaynaklandığını belirleyen bir iklim modeli geliştirdi. Model Antartika’da 50 yıldır, buzulların ise yüz yıldır kaydedilen hava sıcaklıklarını esas alıyor.

Daha önce yapılan araştırmalar da, insan faaliyetlerinin yarattığı karbon salınımlarının dünyanın ısınmasında payı olduğunu göstermişti. Ancak ıssızlığı nedeniyle, Antartika’daki iklim değişikliği hakkında fazla araştırma yapılmamıştı.

Yeni iklim değişikliği modeli Nature Geoscience adlı doğa dergisinde yayınlandı.

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