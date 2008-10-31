Antarktika'da iklim deneyi

Bilim insanarı Antartika’da iklim değişikliğinin, insanoğlunun faaliyetlerinden kaynaklandığını belirleyen bir iklim modeli geliştirdi. Model Antartika’da 50 yıldır, buzulların ise yüz yıldır kaydedilen hava sıcaklıklarını esas alıyor.Daha önce yapılan araştırmalar da, insan faaliyetlerinin yarattığı karbon salınımlarının dünyanın ısınmasında payı olduğunu göstermişti. Ancak ıssızlığı nedeniyle, Antartika’daki iklim değişikliği hakkında fazla araştırma yapılmamıştı.Yeni iklim değişikliği modeli Nature Geoscience adlı doğa dergisinde yayınlandı.