Antarktika’da 100’den fazla buzul koptu ve sürükleniyor

Antarktika’dan kopan 100’den fazla buzulun, Yeni Zelanda’ya doğru sürüklendiği anlaşıldı.



Yetkililerin açıklamasına göre, bazılarının boyu 200 metreyi aşan buzul parçalarının, Yeni Zelanda’nın güney kıyılarına 450 km kadar yaklaştığı uydu gözlemleriyle tespit edildi.



Antarktika’dan kopan muhtemelen 30 km2’lik devasa bir buzulun parçalarının, tek küme halinde hareket ettiği belirlendi. Yeni Zelanda’nın güney sahillerinin açıklarında nadiren buzul görülür. Son olarak 2006 senesinde, bazı buzul parçaları sahile 25 km kadar sokulabilmişti. Uzmanlara göre, küresel ısınma artarsa, bölgede daha çok buzul görmek mümkün hale gelecek.