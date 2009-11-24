T24 LogoT24 Logo
Çevre

Antarktika’da 100’den fazla buzul koptu ve sürükleniyor

Antarktika’dan kopan 100’den fazla buzulun, Yeni Zelanda’ya doğru sürüklendiği anlaşıldı.

24 Kasım 2009 02:00

Antarktika’dan kopan 100’den fazla buzulun, Yeni Zelanda’ya doğru sürüklendiği anlaşıldı.

Yetkililerin açıklamasına göre, bazılarının boyu 200 metreyi aşan buzul parçalarının, Yeni Zelanda’nın güney kıyılarına 450 km kadar yaklaştığı uydu gözlemleriyle tespit edildi.

Antarktika’dan kopan muhtemelen 30 km2’lik devasa bir buzulun parçalarının, tek küme halinde hareket ettiği belirlendi. Yeni Zelanda’nın güney sahillerinin açıklarında nadiren buzul görülür. Son olarak 2006 senesinde, bazı buzul parçaları sahile 25 km kadar sokulabilmişti. Uzmanlara göre, küresel ısınma artarsa, bölgede daha çok buzul görmek mümkün hale gelecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24