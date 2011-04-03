Antalya'yı vuran dolu 9 bin dönümde hasar yarattı

T24 -

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ile birlikte sel ve dolunun vurdgu bölgede incelemelerde bulunan Eker, TRT'nin canlı yayınına katıldı.





"9 bin dönüm alanda hasar olduğu tespit edildi" diyen Bakan Eker, şunları kaydetti:





"Kesin hasar tespitleri ortaya çıktığında hükümet olarak yaraları sarma gayreti içinde olacağız. Geçen yıl da Antalya'da sel meydana gelmişti. Bu sel sigorta kapsamına alınmıştı. Ama arkasından biz çiftçi ve üreticiye dönük bir takım tedbirler almıştık. Bu sene de inşallah Bakanlar Kuruluna konuyu götüreceğim. Kesin Hasar Tespit komisyonu raporu ortaya çıktığında da bununla ilgili vatandaşların yaralarını sarma gayreti içerisinde olacağız. Bunun buradaki üreticeler tarafından bilinmesini istiyorum. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Allah'tan bir daha bu tür afetler yaşamamızı temenni ediyorum. Songül Sazak kızımızın kaybından dolayı da gerek ailesine gerekse buradaki vatandaşlara başsağlığı diliyorum."







Songül Sazak'ın cesedine ulaşıldı



Dün akşam etkili olan sel ve dolu köylerdeki seraları vurdu. Ceviz büyüklüğündeki dolu yolları kapadı. Sel sularına kapılarak dereye düşen Songül Sazak'ın (20) cesedine bu sabah ulaşılabildi.





Merkez Aksu ilçesine bağlı Murtuna Köyü Muhtarı Bekir Doğan, 20 yaşındaki Songül Sazak'a ait cesedin sazlık alanda ağaç dallarına takılı halde kaybolduğu yerin 200 metre güneyinde bulunduğunu bildirdi.







Antalya'da şiddetli yağış sonrasında seralarındaki suyu tahliye etmek isterken taşan dereye düşerek kaybolan Songül Sazak'ı arama çalışmalarına sabah erken saatlerde başlayan itfaiye ve sivil savunma ekipleri ile balık adamlar katılmıştı.







Bu arada bazı yerlerde yaklaşık 30 santimetre kalınlığa ulaşan ceviz büyüklüğündeki dolunun, bölgedeki 5 bin dekar cam ve plastik sera ile 10 bin dekar hububat ekili alan ve narenciye, nar ve zeytin bahçelerinde zarara yol açtığı bildirildi. Cam seraların tamamen kırılarak, ürünün üzerine düştüğü, plastik seraların da üzerindeki yüke dayanamayarak çöktüğü belirtildi.





Öte yandan ev ve iş yerlerinin önündeki sundurma ve tentelerin çökmesi sonucu altındaki otomobil ve traktörlerde hasar meydana geldi.





Dolu kalınlığının yükselmesi üzerine kar küreme makineleri, köy yollarını trafiğe açmak için çalışmalara başladı.





Yağmurla birlikte yağan şiddetli dolunun dere ağızları, köprü altları ve suyun akabileceği yerlerde tıkanmalara neden olması yüzünden meydana gelen su baskınlarında, evlerinde ve seralarda mahsur kalan yedi kişi, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken sağlık görevlileri bazı vatandaşlara bölgede müdahale etti, bazı vatandaşlar da hastanelere kaldırıldı.







Yine sağanak yağış bekleniyor





Antalya, Mersin, Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Diyarbakır'da kuvvetli yağış bekleniyor.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan meteorolojik uyarıya göre, Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Diyarbakır'da beklenen kuvvetli sağanak yağışın yarın sabah saat 06.00'ya kadar devam edeceği tahmin ediliyor.





Uyarıya göre, Antalya, Alanya, Anamur ve Mersin çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışın da yarın 07.00'ye kadar devam edeceği bekleniyor.





İlgililerin ve vatandaşların ani sel, su baskını ve heyelan oluşması riskine karşı tedbirli olması istendi.







Zarar büyük





Tarım İl Müdürü Bedrullah Erçin AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolunun Yurtpınar beldesiyle Murtuna, Alaylı, Kurşunlu ve Topallı köylerinde zarara neden olduğunu, Güloluk köyündeki zararın ise derenin taşması üzerine tarım alanlarını su basmasıyla oluştuğunu bildirdi.





Bedrullah Erçen, ''İlk belirlemelere göre 5 bin dekarı sera olmak üzere 15 bin dekar tarım alanı zarar gördü. Zararın nerelerde etkili olduğu ve boyutunu yarın başlatacağımız hasar tespit çalışmasıyla daha net ortaya koyabileceğiz. Ama ilk tespitlere göre dolu bölgede çok büyük zarara neden oldu'' dedi.







CHP Genel Başaknı Kılıçdaroğlu bölgede





Bu arada, Antalya ve Ticaret Odası (ATSO) ziyaretinin ardından, Talya Otel'deki başka bir toplantıya katılacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, programını iptal ederek, bölgeye gitti.





Dolunun ve su baskınlarının zarar verdiği tarım alanlarını gezen ve köylülerle görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, köylülere ne yapılabileceğini sordu.





Bir köylü Kılıçdaroğlu'na, ''Sizden bir şey istemiyoruz. Sadece bu durumu Mecliste dile getirin yeter'' dedi.





Kılıçdaroğlu bunun üzerine konuyu TBMM gündemine taşıyacağını, bölgenin ''Afet bölgesi'' ilan edilmesi için girişimlerde bulunacağını bildirdi.







Antalya Calisi Dr. Ahmet Altıparmak:





Antalya Valisi Ahmet Altıparmak, şiddetli dolu yağışı sonucunda, Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar, Murtuna ve Fatih Mahalleleri ile Topallı, Kurşunlu, Güloluk ve Alaylı köyleri çevresinde bulunan özellikle örtü altı tarım alanlarında cam ve naylon örtülü seralarda büyük ölçüde hasar meydana geldiğini kaydetti.





Aksu İlçe Tarım müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğüne bağlı teknik elemanların ön incelemeleri sonucunda şiddetli dolu ve selde yedi yerleşim yerinde 480 çiftçinin tarım alanlarının zarar gördüğünü bildiren Vali Altıparmak, yaklaşık 4 bin 370 dekar sera alanı ve yaklaşık 4 bin 595 dekar açık tarım alanının, açık tarım alanlarında ağırlıkla narenciye, nar, zeytin ve buğday bitkilerinin zarar gördüğünü belirtti. Vali Altıparmak, sabah il ve ilçe tarım müdürlüklerine bağlı altı hasar tespit ekibinin bölgede çalışmalara başlayacağını bildirdi.



