Antalya'yı sel vurdu, 600 ev ve iş yerini su bastı

Metrekareye 72 kilogram yağış düşen Antalya'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesi ile 600 ev ve iş yerini su bastı, araçlarında ya da evlerinde mahsur kalan 300 kişi kurtarıldı.

Antalya'da sabah saatlerinde başlayan dolu ve şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Antalya'nın Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle evleri su bastı, çok sayıda vatandaş evlerinde ya da araçlarında mahsur kaldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışta özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesi ile 600 ev ve iş yerini su bastığını, yaklaşık 300 kişinin evlerinde ya da araçlarında mahsur kaldığını söyledi.

Hastanedeki hastaların tahliyesini yaptıklarını ve farklı hastanelere naklettiklerini dile getiren Pehlivan, evlerinde ve araçlarında mahsur kalan insanların da kurtarıldığını kaydetti. Pehlivan, etkili yağış nedeniyle 150'si itfaiye memuru 700 personelin görev yaptığını bildirdi.

Yağış doğu ilçelerine kayıyor

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Necip Doğan, sabah saatlerinden itibaren Antalya merkeze metrekareye 72 kilogram, Nebiler Mahallesi ile Kaş ilçesine bağlı Çaldır köyüne metrekareye 76 kilogram, Dağbeli mevkisine de metrekareye 51 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

Yağışların akşam saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu ilçelerine kayacağını ifade eden Doğan, yarından itibaren de ili terk edeceğini ve sıcaklığın artacağını bildirdi. Doğan, hafta içinde yağış beklemediklerini kaydetti.