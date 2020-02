Antalya'yı piyanonun tınısı saracak

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği 19\'uncu Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 1 Eylül\'de başlayacak. 9 Eylül\'de sona erecek festival kapsamında dünyaca ünlü sanatçılar müzikseverle buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi\'nin bu yıl 19\'uncusu düzenleyeceği ve 1 Eylül\'de başlayacak Uluslararası Antalya Piyano Festivali öncesi, belediye hizmet binasında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, festivalin sanat yönetmeni şef Gürer Aykal, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü İbrahim Sezer, Başkan Danışmanı Abdurrahman Çelik, Festivaller Koordinatörü Dilaver Tanık katıldı.

2001\'DEN BERİ DEVAM EDİYOR

Başkan Menderes Türel, Antalya\'nın her tarafında farklı güzellikler fışkırdığını söyledi. Antalya\'nın her noktada lider olması konusunda çalıştıklarını belirten Türel, turizmin başkenti unvanı yanında tarım, spor, kültür ve sanatta da Antalya\'nın başkent olması konusunda güzel gelişmelere tanıklık ettiklerini söyledi. Piyano Festivali\'nin sanat başkenti olmasına katkı sağladığını dile getiren Türel, festivalin 2001 yılından beri her yıl geliştiğini aktardı. Türel, \"Festival kentin marka değeri haline geldi. Antalya\'nın uluslararası sanat şehri kimliğini pekiştiriyor. Her yıl sanatseverlerin merak ettiği bir etkinlik haline geldi\" dedi.

BAŞARILI KARNEYE PİYANO İSTEDİ

Festival biletlerinin yüzde 60\'tan fazlasının satıldığını belirten Menderes Türel, festivale katılım noktasında çocuk ve gençlerin ilgisinin yüksek olduğunu söyledi. Türel, \"Gençlerin sanata teşvik edilmesi büyük önem arz ediyor. Kültür, sanat ve sporla ilgilenen gençlerin tuzaklardan uzak olduğunu biliyoruz. En önemli gayelerimizden biri müziği gençlere tanıtmak\" dedi. Piyano ilgisinin lise yıllarında başladığını anlatan Türel, \"Lisede piyano çalan arkadaşımı gıptayla izledim. Başarılı bir karne alınca hediye olarak babamdan piyano istedim\" dedi.

9 EYLÜL\'E KADAR DEVAM EDECEK

9 Eylül akşamına kadar devam edecek festival kapsamında 285 müzisyenin sahnede yer alacağını kaydeden Türel, festivalin en özel etkinliklerinden birinin, gençlerin sahnede yer alması olduğunu söyledi. Festival süresince 18 genç müzisyenin yarışacağını anlatan Türel, 3 kategoride finale kalanların senfoni orkestrası ile konser vereceğini kaydetti. Türel, şöyle konuştu:

\"Antalya\'da 1- 9 Eylül tarihleri arasında müzik şöleni yaşanacak. Festival kapsamında birçok ünlü sanatçı müzikseverle bir araya gelecek. Konserleri izlemek için farklı şehirlerden, hatta yabancı ülkelerden izleyiciler gelecek. Festival tarihini öne çektik. Turizm sezonunun yüksek olduğu dönemde bunu yapmak ve yabancı turistlerin ilgisini çekmek istedik. Bu konserleri turistlerin izleyeceğini düşünüyoruz.\"

ŞEF AYKAL\'DAN TÜREL\'E ÖVGÜ

Festivalin sanat yönetmenliğini yapan şef Gürer Aykal da Menderes Türel\'e organizasyonu düzenlediği için teşekkür etti. Türel\'in piyanist olmasının festival için büyük şans olduğunu dile getiren Gürer, \"Bu festivali yapabiliyorsak Türel\'in sayesindedir. Türkiye duymadan birçok genç piyanisti siz Antalya\'da duyuyorsunuz. Daha önce sahne alan genç piyanistler artık dünya sahnesine çıkıyor. Şanslıyım, çünkü siz piyanist bir başkansınız. Antalya bu güzelliklere layık\" diye konuştu.

İLK KONSER FLAMENKO SANATÇISINDAN

Festival, 1 Eylül Cumartesi guünü, İspanya\'nın önemli flamenko sanatçılarından Laura De Los Angeles\'in vereceği konserle başlayacak. Vokal performansını, piyano ve dans gösterisiyle zenginleştirerek tutkulu bir dünyanın kapılarını aralayan sanatçı, festival kapsamında ilk kez Türkiye\'de olacak. 4 Eylül Salı günü Antalya Devlet Senfoni Orkestrası\'nın Gürer Aykal şefliğinde vereceği konserde ise Genç Yetenekler Piyano Yarışması\'nın kazananları solist olarak yer alacak.

GENÇ YETENEKLER SAHNEDE

\'Uluslararası Antalya Piyano Festivali\' kapsamında her yıl gerçekleştirilen \'Kamuran Gündemir Anısına Genç Yetenekler Resitali\'ne bu yıl Kenan Tatlıcı piyanosuyla 5 Eylül Çarşamba günü sahnede olacak. Tüm dünyada kendi kuşağının en yetenekli piyanistleri arasında gösterilen Ivan \'Melon\' Lewis, festivalin 6\'ncı günü Antalya\'nın yenilenen yüzü \'Sahil Antalya Yaşam Parkı\'nda müzikseverle buluşmak üzere sahne alacak. Sanatçının solo projesi olan Ivan \'Melon\' Lewis & The Cuban Swing Express: Cubaing Forever, 6 Eylül Perşembe günü festival kapsamında ilk kez Türkiye\'de olacak.

FAHİR ATAKOĞLU SAHNE ALACAK

8 Eylül Cumartesi Günü, dünyaca ünlü besteci, piyanist Fahir Atakoğlu ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, \'Film Müzikleri Konseri\' ile festival kapsamında izleyici ile buluşacak. Festivalin kapanışı ise 9 Eylül Pazar günü, Dhafer Youssef konseri ile olacak. Sufi geleneğini, caz unsurlarını ve Arap lirizmini harmanladığı müziğini kendine özgün bir üslupla yorumlayan sanatçı, Diwan of Beauty and Odd albümünü müzikseverlerin beğenisine sunacak.



