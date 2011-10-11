Antalya'yı aşırı yağışlar vurdu sebze fiyatları uçtu

T24

Sağanak yağış seraları vurdu





'Yaylalardan ürün toplanmıyor'



En büyük zararı pamuk gördü



Türkiye'nin sebze meyve ambarı olan ve 2011 yılının ilk dokuz ayında 335 milyon 452 bin dolar ile yaş meyve sebze ve turunçgil ihracatının yapıldığı Antalya'da aşırı yağışlar tarlalardaki sebze ve meyveye büyük zarar verdi.Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyon ton sebze ve meyvenin bulunduğu tarlalara yağışların hasar verdiğini ve üreticilerin tarlalarına ulaşamadığını belirten Tüm Bostan Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Komisyonu (TÜMESKOM) Başkanı Burhan Er, bu durumdan üreticiler kadar tüketicilerin de etkilendiğini söyledi.Pazar günü Antalya'yı etkisi altına alan yağış ve selin ardından bir gecede sebze- meyve fiyatlarının 2-3 katına çıktığını belirten Er, "Geçtiğimiz hafta ortasında hal çıkış fiyatı 50 kuruş olan patlıcan 1.5 TL'ye, 50 kuruş olan domates 1 liraya, 1 TL olan biber 2 TL'ye yükseldi. Ama fiyat artışlarının geçici olduğunu ve ürünlerin toplanamadığı için fiyatların yükseldiğini düşünüyorum. Bu sezon mahsul çok olduğu için yağışlar dolayısıyla zarar olsa da hava şartları normale dönünce fiyatlar da olması gerektiği seviyelere geri gelir. Antalya'da birçok bölgede çiftçiler çamur nedeniyle tarlalarına giremedi. Birkaç gün içersinde o bölgelerden mahsul gelmeye başlar" diye konuştu.Er, aşırı yağışın seraları vurduğuna da dikkat çekti ve "Seralarda da önemli sayılabilecek hasarlar oluştu. Fakat şu anda seralarda mahsul olmadığı için sofraları etkileyecek bir durum yok. Sera ürünleri bir-iki ay sonra hallere düşmeye başlar. Fiyatları etkileyip etkilemeyeceğini o zaman göreceğiz. Ama üreticiler seralarını onarıp belki de yenisini kurup bir şekilde zararlarını telafi etmeye çalışacaktır" dedi.Antalya Toptancı Hali Şube Müdürü Rıza Uysal ise, sebze meyve fiyatlarının aşırı yağışlar nedeniyle birkaç gündür arttığını, fiyat artışlarının yaylalardaki fiziki hasardan çok mahsulün toplanamamasından kaynaklandığını söylediÇiftçilerin yağış konusunda meteorolojinin uyarılarını dikkate alarak hareket ettiğini söyleyen Uysal, "Özellikle sera üretimi yapan çiftçiler gerek önlemi aldılar. Yaylalardaki üreticiler ise birkaç gündür ürün toplayamıyor. Bu nedenle hale gelen meyve sebze sayısında bir düşüş var. Bu da dolayısıyla fiyatlara yansıyor. Yaylalarda büyük çaplı hasarlar olduğu yönünde bir önemli bir bilgi bize gelmediği için havaların düzelmesi ile mahsul tarlalardan toplanır ve fiyatlar olması gereken seviyelere geriler" dedi.Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Genel Müdürü Atilla Diniz yağışların en büyük zararı pamuğa verdiğini ve önemli derecede verim ve kaybı yaşanacağını belirtti.Şu anda hasarın tam boyutunu göremediklerini, ancak bölgedeki tespit çalışmalarının sürdüğünü anlatan Diniz, “Bu yıl 35-40 bin ton civarında üretim bekliyorduk. Ancak yaşanan sel felaketinin ardından üretimde yüzde 20-25'lik düşüş bekliyoruz” dedi.Narenciyede büyük çaplı bir sıkıntı olmadığını belirten Diniz, sadece hasat döneminde olan narda küçük çaplı sıkıntılar yaşandığını söyledi.