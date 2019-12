Antalya'ya yıldız yağmuru

Altın Portakal 'ünlüler' çıtasını yükseltti. Michael York'un Onur Konuğu olacağı festivale Marisa Tomei, Danny Glover, Jacqueline Bisset, Michael Ironside, Maximilian Schell ve yönetmen Bille August da gelecek.



Altın Portakal'a gelecek sinema yıldızlarının ardı arkası kesilmiyor. Joan Chen, Billy Boyd, Majid Majidi, Zbigniew Preisner ve Jürgen Prochnow'dan sonra Antalya'ya gelecek ikinci dalga ünlüler de açıklandı. Micheal York, Marisa Tomei, Danny Glover, Jacquelline Bisset, Michael Ironside, Maximilian Schell, Matthew Modine, Tcheky Karyo yönetmenlerden Bille August ve Susanne Bier, 10-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Avrasya Film Festivali'nin konukları arasında olacak.



Kırk yılı aşkın sinema kariyerinde müzikalden bilim kurguya, maceradan komediye hemen her tür filmde rol alan Michael York Avrasya Film Festivali'nin Onur Konuğu olacak. Kadınlar Ne İster?, Asabiyim ve Bazıları Çabuk Bıkar gibi fimleriyle tanınan, My Cousin Vinny filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar kazanan Marisa Tomei, Altın Aslan ödüllü Güreşçi'nin festivaldeki galasına katılmak için Antalya'ya iştirak edecek.



Cehennem Silahı serisinin siyahi oyuncusu, muhalif çıkışlarıyla da takdir toplayan Danny Glover ise son filmi Körlük'ün galasında filmi sunacak. Ziyaretçiler dizisi ile Paul Verhoeven'ın yönettiği Gerçeğe Çağrı'da ve İskoçyalı 2'de rol alan Hollywood'un 'kötü adamlarından' Michael Ironside festival kapsamında gösterilecek Surveillence (Tanık) ile festivale konuk olacak. Fatih Pelle ile Altın Küre, Altın Palmiye ve Oscar alan ünlü yönetmen Bille August, Nürnberg Mahkemesi ve Derin Darbe ile hafızalara kazınan Maximilian Schell, Birdy'nin efsanevi kuş adamı Matthew Modine, After the Wedding filminin yönetmeni Susanne Bier, İstanbul doğumlu Aşk Tutkunu ve Taking Lives filmerinin oyuncusu Tcheky Karyo ve 1960'dan bu yana ünlü yönetmenlerin gözde oyuncusu olmayı sürdüren efsanevi Bond filmlerinden Casino Royal ile başladığı film kariyerini ilerleyen yaşına rağmen aktif olarak sürdüren Jacquelline Bisset de Antalya'nın yolunu tutan diğer ünlüler. Festivale katılan yıldızlar boş durmayacak. Bille August 16 Ekim'de, Maximilian Schell 19 Ekim'de, Matthew Modine 17 Ekim'de, Susanne Bier 14 Ekim'de, Michael York ise 13 Ekim'de masterclass'a katılıp sinemacılarla gazetecilerin soruların yanıtlayacak.