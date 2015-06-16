Ramazan boyunca Antalya’ya yeryüzü sofrası kurulacak

Antalya İl Müftüsü Osman Artan, yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Ramazan ayının temasının 'Vakit iyilik vakti. Bu Ramazan ve her Ramazan' olarak belirlendiğini söyledi.

DHA’dan Emre Baylan’ın haberine göre Artan, sivil toplum örgütlerinin aldığı karar sonucunda, belediyelerin de katkılarıyla Ramazan ayı boyunca, Antalya Muratpaşa Camii etrafında iftar programları düzenleyeceklerini ve iftar sofraları kurulacağını açıkladı. Müftü Osman Artan, söz konusu sofraların Antikapitalist Müslümanlar Hareketi'nce 'Yeryüzü Sofraları' adıyla gerçekleştirildiğinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Burada sivil toplum kuruluşlarının talebi oldu. Çok lüks değil. Otellerde verilen iftar yemekleri gibi değil. Hacda sıkça görüyorduk. Hemen iki dakikada sofra kuruluyor. Yoğurt, küçük bir pide bunun yanında bir hurmadır. Bununla orucunu açıp ibadete geçme gibi. Çok lüks sofralar yerine cami etrafında insanları toplayalım düşüncesiyle 'Bu geleneği başlatalım' dedik. Antalya'da deneme yapılacaktır."