-Antalya'ya klimalı otobüs durağı ANTALYA (A.A) - 02.09.2011 - Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında aşırı sıcakların, kış aylarında ise fırtına ve yağışların yaşandığı kentte, güneş panelleri aracılığıyla kendi elektriğin üreten, klimalı, dokunmatik kapılı, içinde 220 voltluk prizlerin olduğu otobüs durağı üretti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerden Ekdağ AŞ'nin genel müdürü Mesut Kılcı, yaptığı açıklamada, Antalya'nın yaz aylarında aşırı sıcak, kış aylarında ise şiddetli yağışların görüldüğü bir kent olduğunu hatırlattı. Kentin iklimsel özelliklerinden yola çıkarak, ''Akıllı duraklar'' oluşturmaya karar verdiklerini belirten Kılcı, bu amaçla başladıkları projede ilk durağın prototipini hazırladıklarını söyledi. Camla kaplı durağa gelen vatandaşların dokunmatik bir kapıdan içeri girdiğini dile getiren Kılcı, durağın içinin ise iklimlendirme cihazı sayesinde yazın serin, kışın ise sıcak olacağını açıkladı. Kılcı, durağın çatısının güneş panelleriyle kaplandığına değinerek, bu sayede aydınlatma, klima ve reklam ışıklandırması gibi unsurlar için gerekli elektriğin güneşten karşılanacağını vurguladı. Durağın içinde 220 voltluk prizlerin yer aldığını ifade eden Mesut Kılcı, vatandaşların durakta beklerden dizüstü bilgisayarlarını kullanabileceklerini ya da cep telefonlarını şarj edebileceklerini bildirdi. Prototipin Boğaçayı Tesisleri'nde üretildiğini belirten Kılcı, ''Bu durağın bir benzeri Dubai'de var. Ancak o durak, bir özel şirketin kendi müşterilerine yönelik ve ticari amaçlı kullanılıyor. Biz seri üretime geçtikten sonra Antalya'daki durakları klimalı duraklarla değiştireceğiz'' dedi. Mesut Kılcı, 20 kişinin kullanabileceği durağın prototipinin 17 bin liraya mal olduğunu, seri üretimde bu maliyetin 14 bin liraya kadar düşebileceğini sözlerine ekledi.