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Antalya'ya gelen turist sayısında yüzde 12 artış

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA turizminde, geçen yıl özellikle Rus pazarında rekorlar kırılmasının ardından 2018 yılı da iyi başladı

30 Ocak 2018 15:50

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA turizminde, geçen yıl özellikle Rus pazarında rekorlar kırılmasının ardından 2018 yılı da iyi başladı. Kente ocak ayında gelen turist sayısı, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 12 arttı.
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, geçen yıl sadece Antalya Havalimanı aracılığıyla 9 milyon 738 bin, Gazipaşa Havalimanı ile birlikte 10 milyon 486 bin yabancı turistin geldiği Antalya\'da, turizme 2018 yılında da iyi başlangıç yapıldı. Ocak ayında Antalya Havalimanı aracılığıyla gelen turist sayısı, 29 Ocak itibarıyla 92 bin 413\'e ulaştı. Geçen yıl, aynı dönemde 82 bin 840 olan turist sayısındaki artış oranı, yüzde 12 oldu. Geçen yılın ocak ayında 2 bin 850 olan günlük turist ortalaması, bu yıl 3 bin 200 kişiye yükseldi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'nun sektör temsilcileriyle yaptığı değerlendirmeler sonucu 2018 yılı için 14 milyon turist hedefi koyulan kentte, ocak ayı verileri moral oluşturdu.

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