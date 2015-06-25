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Spor

Antalya'ya gelen Eto'o yoğun ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi

Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o uzun bekleyişin ardından Antalya'ya geldi

25 Haziran 2015 00:07

Süper Lig'e bir yıl aradan sonra yeniden yükselen Antalyaspor, Kamerunlu golcü Samuel Eto'o ile prensipte anlaştı. Pazartesi günü özel uçakla İtalya'ya giden Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer ve beraberindeki kafile, 2 gün süren görüşmelerin ardından mutlu sona ulaştı. İtalya'dan saat 17.00'de havalanan uçakta Antalyaspor Kulübü Başkanı Gencer, Samuel Eto'o, asbaşkanlar Levent Aydın ile Okan Alanyalı, yönetim kurulu üyeleri İrfan Erdoğan ve Emin Özgür Kasapoğlu, menajerlerle Antalya Havalimanı'na geldi. Havalimanının VIP bölümünden çıkış yapan Samuel Eto'o, Antalyalı futbolseverler tarafından coşkuyla karşılandı.

Yaklaşık bir saat öncesinde havalimanına gelerek Kamerunlu golcüyü bekleyen 150 taraftar golcü futbolcuyu tezahüratla karşıladı. Eto'nun çıkışında bir taraftar, futbolcuya Antalyaspor atkısı astı. Daha sonra taraftarın meşale yakarak kapıya yaklaşması üzerine Eto'o içeri girdi. Yaklaşık 10 dakika sonra yeniden VIP Kapısı'ndan Başkan Gencer ile çıkış yapan Eto'o taraftarın tekrar tezahüratla kapıya doğru ilerlemesi nedeniyle yeniden içeri girdi. Başkan Gencer, taraftara, "Eto'o bir sezon sizinle birlikte olacak. Lütfen geri açılın" dedi.

Daha sonra polis ve özel güvenlik görevlilerinin oluşturduğu koridorda Eto'o araca binerek havaalanından ayrıldı. Antalyaspor'un Samuel Eto'o ile yıllık 3 milyon Euro ve menajerleri ile de 300 bin Euro olmak üzere toplamda 3 yıllığına 3 milyon 300 bin Euroya anlaştığı belirtildi.

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