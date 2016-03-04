Antalyasporlu Erman Kılıç'a ölüm tehdidi!

Antalyaspor'da sezon başından beri kadro dışı olan Erman Kılıç, taraftar grubunun lideri olduklarını söyleyen iki kişi tarafından ölümle tehdit edildiğini söyleyerek, Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'den yardım istedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, sezon başından beri kadro dışı olan ve kulübün tahsis ettiği bir sahada tek başına antrenman yapan milli futbolcu Erman Kılıç, idman sahasına gelen iki kişi tarafından ölümle tehdit edildiğini söyledi. 2015'in Ocak ayında 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Antalyaspor'da nedensiz yere kadro dışı bırakıldığını ifade eden Erman, yaşadığı olayını şöyle anlattı: "Antalyaspor'da başarılıydım. Bu başarımın karşılığında beni takım kaptanlığına getirdiler. Sezon başı Eto'o transfer edilince, 'Eto'o'nun olduğu yerde ben kaptanlık yapamam' diyerek pazubandı ona verdim."

Transferin bitmesine üç gün kala bana 'kulüp bul' dediler

Sezon başında Başakşehir maçında ilk 11'deydim, sonraki maçta da kadrodaydım. Transferin bitmesine 3 gün kala nedensiz yere 'kendine kulüp bul' dediler ve kadro dışı bıraktılar.

Arkasından aylarca paramı ödemediler. Ben noter yoluyla ihtarname çekince 'A2 takımının çalıştığı sahada tek başıma antrenman yapmamı' istediler. Onu da kabul ettim.

"Artık Antalya'da korumasız dolaşma"



Bu sabah kulübün tahsis ettiği yerde antrenman yaparken, taraftar grubu başkanı olduklarını söyleyen iki kişi gelip, "Seni buralarda görmek istemiyoruz, Antalyaspor'dan bir an önce gideceksin" dediler.

Ben, 'Siz kimsiniz, bir telefon açayım ondan sonra konuşalım' karşılığını verdim. Bu sefer üzerime yürüdüler, dövmeye çalıştılar, "Artık Antalya'da korumasız gezme" diyerek tehdit ettiler.

Futbol Federasyonu Başkanımız sayın Yıldırım Demirören'e sesleniyorum, rica ediyorum... Ben şimdi ne yapacağım? Ailem de Antalya'da. İki çocuğum ve eşim burada. Lütfen bu olaya el atsın, kendim ve ailem için endişelenmeye başladım."