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Spor

Antalyaspor'dan Eto'o'ya teşekkür mesajı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) Samuel Eto'o, Antalyaspor yöneticilerine anlaştığı Atiker Konyaspor'un pazar günü oynayacağı maçta forma giymek istediğini belirtip, takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra Atilla Konuk Tesisleri'nden ayrıldı

31 Ocak 2018 01:38

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

Samuel Eto\'o, Antalyaspor yöneticilerine anlaştığı Atiker Konyaspor\'un pazar günü oynayacağı maçta forma giymek istediğini belirtip, takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra Atilla Konuk Tesisleri\'nden ayrıldı. Antalyaspor\'un internet sitesinde \'Teşekkürler Eto\'o\', başlıklı veda mesajı yayımladı.
Kamerunlu dünya yıldızı Samuel Eto\'o, Antalyaspor ile sözleşmesini karşılıklı feshetti. Antalyaspor Kulübü\'nden yapılanı yazılı açıklamada, yıldız futbolcuya teşekkür edildi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, \"Teşekkürler Samuel Eto\'o. 2015-2016 sezonunda transfer ettiğimiz takım kaptanımız Samuel Eto\'o ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine, bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz\" ifadeleri yer aldı.
Antalyaspor\'da futbolcularla vedalaşan Eto\'o, yöneticilerle yaklaşık 2 saat görüştü. Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Eto\'o\'nun Atiker Konyaspor ile anlaştığını belirtti. Görüşmede Eto\'o\'nun Atiker Konyaspor\'a söz verdiğini belirtip, pazar günü oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasında oynamak istediğini anlattığını dile getiren Arıcı, \"Eto\'o ile anlaşamadık. Sözleşmesini karşılıklı feshettik\" dedi.
Eto\'o\'nun Antalyaspor\'dan ayrılmasına kırmızı-beyazlı taraftarlar da sosyal medyada tepki gösterdi. Antalyaspor\'un ligde geçirdiği kötü dönemde Eto\'o\'nun takımı bıraktığı görüşünü savunan taraftarlar, yıldız futbolcuya verilen \'Fahri hemşehrilik\' unvanının geri alınmasını talep etti.
Eto\'o, Süper Lig\'de Antalyaspor formasıyla 76 maçta 44 gol attı. Yıldız futbolcuya geçen yıl Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından fahri hemşerilik unvanı verildi.

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