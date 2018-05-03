Antalyaspor'da Sakıb sezonu kapattı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)



ANTALYASPOR Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, futbolcuları Sakıb Aytaç\'ın kasığındaki ödem nedeniyle ameliyat oluğunu ve sezonu kapattığını söyledi. Arıcı, Gençlerbirliği maçını kazanmak istediklerini de belirterek, \"Kazanırsak, düşme tehlikesi sorunun aşmış oluruz\" dedi.

Spor Toto Süper Lig\'in 32\'nci haftasında Antalyaspor, deplasmanda 6 Mayıs Pazar günü saat 16.00\'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ligde düşme hattındaki takımları yakından ilgilendiren karşılaşmada Antalyaspor 3 puan kazanmayı hedefliyor. Kırmızı beyazlılarda, karşılaşma öncesi Sakıb Aytaç\'tan kötü haber geldi. Sezon başından itibaren kasığında ağrı hisseden Sakıb, Trabzonspor karşılaşması sonrası ağrıların artması nedeniyle Almanya\'ya tedaviye gitti. Antalyaspor\'daki kadro darlığı nedeniyle tedavisini erteleyen Sakıb\'ın oynayamayacak duruma gelmesi nedeniyle teknik direktör Hamza Hamzaoğlu\'nun da onayını alarak ameliyat olduğu öğrenildi.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Gençlerbirliği maçı öncesi takımda moralin çok iyi olduğunu söyledi. Sakıb\'ın ameliyat olmasının kendilerini üzdüğünü anlatan Arıcı, \"Kasığında ödem vardı. Sezon başından beri ağrı kesici kullanıyordu. Zeki ve Salih\'in sakatlığı nedeniyle tedaviyi erteliyordu. Ancak Trabzonspor maçı sonrası ağrıları oynayamayacak duruma geldi. Almanya\'ya tedaviye gittiğinde doktorları ameliyat olma gerektiğini belirtti. Teknik ekibin de onayını alarak ameliyat oldu. Sakıb\'ın sezonu kapatması bizleri üzdü. Gençlerbirliği maçında Salih, Zeki ve Sakıb sakatlığı nedeniyle oynayamayacak\" diye konuştu.

Gençlerbirliği maçının önemine dikkati çeken Arıcı, \"Gençlerbirliği deplasmanında galibiyet hedefiyle maça çıkacağız. Kazanıp 3 puanla dönmek istiyoruz. Gençlerbirliği maçını kazanırsak, düşme tehlikesi sorununu aşmış oluruz\" dedi.

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