Antalyaspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi başladı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR ile 1.5 yıllığına anlaşan Hamza Hamzaoğlu, yeni takımıyla ilk antrenmanını gerçekleştirdi. 10 Ocak\'ta yapılak seçimli genel kurul yapılacağını belirten Hamzaoğlu, \"Yeni yönetim geldiğinde bizle çalışmak istemezse biz onların elini rahatlatırız\" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Hamza Hamzaoğlu ile 1.5 yıllığına anlaştı. Hamza Hamzaoğlu, yeni takımıyla ilk antrenmanı Atilla Konuk Tesisleri\'nde yağmurlu havada gerçekleştirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hamzaoğlu, ilk antrenmanda takımına 2018 yılının hayırlı olmasını diledi. Oyuncuların performansını yukarı taşımayı hedeflediklerini dile getiren Hamzaoğlu, yeni yılın ilk günlerinde kendisine yapılan teklifle Antalyaspor\'a geldiğini ve çalışmaya başladığını anlattı.

\"İYİ ŞEYLER YAPACAĞIZ\"

Antalyaspor\'un yüksek potansiyele sahip, önemli başarılar yaşamış bir kulüp olduğuna dikkati çeken Hamzaoğlu, \"Elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüpbesi olması. Gücümüz nereye kadar yeter bilemem ama biz çalışacağız. Bu takımın iyi şeyler yapacağına inanıyoruz onun için geldik\" dedi.

\"GALATASARAY\'DAN FUTBOLCU ALINACAK İDDİALARINA İTİBAR ETMEYİN\"

Antalya\'da 3 gündür bulunduğuna değinen Hamzaoğlu, Antalyaspor hakkında konuşulan transfer söylentilerine de açıklık getirdi. Galatasaray\'dan futbolcular alacağı gibi söylemlere itibar edilmemesini isteyen Hamza Hamzaoğlu, takımı ve futbolcularını yakından tanımak istediğini, mevcut kadroyu en verimli şekilde kullanmayı hedeflediğini söyledi.

NASRİ\'NİN DURUMU

Nasri\'nin antrenmanda yer almadığının sorulması üzerine Hamzaoğlu, \"Zaten bazı oyuncuların önceden verilmiş izinleri vardı. Bunları da iptal etmedik. Aileleriyle zaman geçirme hakları var. Sonra ciddi bir şekilde çalışacağız. Nasri ile ilgili konu yönetim kurulunun tasarrufunda. Yönetim kurulunun Nasri ile ilgili yapacağı, alacağı tavır önemli\" dedi.

\'İLK YARI ŞANSIZLIKLAR VAR\'

Antalyaspor\'un ligde alt sıralarda bulunduğunun hatırlatılması üzerine Hamzaoğlu, şunları söyledi: \"Bundan daha iyi yerde olabileceğimize inanıyorum. Bunu yapabilecek kadroya sahibiz. İlk yarı şansızlıklar var. Antalyaspor\'u layık olduğu yere çıkaracağız. Antalyaspor\'a gelirken hiçbir tereddüt yaşamadım. Doğru bir kulübe geldik.\"

10 OCAK\'TA GENEL KURUL VAR

Antalyaspor ile 1.5 yıllık anlaştığını belirten Hamzaoğlu, 10 Ocak\'ta yapılak seçimli genel kurulu hatırlattı. Hamzaoğlu, \"Yeni yönetim geldiğinde bizle çalışmak istemezse biz onların elini rahatlatırız\" dedi. Hamzaoğlu, ayrılması halinde de kulüpten tazminat istemeyeceğini ifade etti.

NASRİ VE ETO\'O YOK

Kırmızı beyazlıların ikinci yarı hazırlıklarına başladığı devre arası kamp çalışmalarında antrenmana Nasri\'nin yanı sıra Eto\'o da katılmadı. Kırmızı beyazlı kulübün sezonun ilk yarısı Rosenborg\'da kiralık forma giyen futbolcusu Milan Jevtovic da antrenmanda yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hamza Hamzaoğlu\'nun açıklamaları

-Takımın koşarken görüntüsü

Hamza Hamzaoğlu\'nun kısa görüntüsü

Haber: Tolga YILDIRIM - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,(DHA) FOTOĞRAFLI