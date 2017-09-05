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Spor

Antalyaspor'da Galatasaray hazırlığı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR, sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti

05 Eylül 2017 23:03

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR, sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Kırmızı beyazlılarda yeni transfer William Vainqueur takımla ilk antrenmanına çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, pazar günü sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını Atilla Konuk Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman koşu ve ısınmayla başladı. Kondisyon, top kapma ve pas çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar sınırlı alanda taktik oyun oynadı. Taktik maçta Eto\'o yeşil yelekli takımda forma giydi. Taktik maçta ilk golü atan Eto\'o\'nun takımı maçı kolay kazandı.
Antrenmana sakatlığı nedeniyle Zeki, Sandro ve hafif ağrıları bulunan El Kabir ile Fildişi Sahili\'nin kadrosunda yer alan Djuouro katılmadı. Antalyaspor\'un yeni transferi William Vainqueur takımıyla ilk antrenmanını yaptı. Eto\'o ile Nasri\'nin antrenmanda hırslı olduğu gözlendi. Antrenmanı izleyen taraftarlardan yoğun ilgi gören Eto\'o, kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

 

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