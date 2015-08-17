Antalyaspor'da Engin Baytar'la sona doğru

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Galatasaray'dan ayrılan Engin Baytar ile başladığı görüşmelerde 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.



Habertük'te yer alan habere göre, lige deplasmanda Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan Antalyaspor, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile yollarını ayıran tecrübeli oyuncu Engin Baytar ile ilgileniyor. Antalyaspor Kulüp Başkanı Gültekin Gencer'in, deneyimli oyuncu ile her konuda anlaşma sağladığı ve birkaç gün içinde transferin duyurulacağı öğrenildi. Antalyaspor eski milli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.



Engin Baytar kimdir?

Almanya'da Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Engin Baytar, futbola Almanya kulüplerinden Gütersloh'da başladı. Ardından Arminia Bielefeld tarafından keşfedilen milli oyuncu Arminia Bielefeld'in ikinci takımına transfer oldu. Arminia Bielefeld takımında profesyonel oyuncu olan Engin, 2004'te babasının yakın arkadaşı Tuncay Soyak'ın çalıştırdığı Maltepespor'a transfer oldu. 2006 yılında Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'ne transfer olan Engin Baytar, daha sonra Eskişehirspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor formalarını giydi. Deneyimli orta saha oyuncusu Baytar, Spor Toto Süper Lig'de 160 maça çıkarken, 18 gol atma başarısı gösterdi. Engin Baytar, bu maçlarda 23 de asist yaptı.



Antonio Armaya'da sona doğru



Antalyaspor'un transfer listesinde yer alan bir başka oyuncu olan Rayo Vallecano'lu oyuncu Antonio Amaya transferinde ise sona gelindi. 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu takımının dün gece Las Palmas ile yaptığı hazırlık maçın kadrosuna alınmadı. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'un bu transferde de sona geldiği öğrenildi.



Valdes'ten vazgeçildi

Öte yandan kırmızı-beyazlı takım daha önce gündeminde yer alan Manchester United takımından İspanyol kaleci Victor Valdes transferinden vazgeçtiği öğrenildi. Antalyaspor takımı transferi bir kaleci, bir de orta saha transferiyle kapatacak.



Başkan Gencer'den Senderos'a yalanlama



İngiltere'nin Aston Villa takımında forma giyen 30 yaşındaki Philippe Senderos ile ilgili haberleri kulüp başkanı Gültekin Gencer yalanladı. Kırmızı-beyazlı takımın kulüp başkanı Gültekin Gencer, "Philippe Senderos'la ilgili haberleri basından duydum. Kendisiyle hiçbir ilgimiz yok ve böyle bir transfer durumu söz konusu değil" dedi.