Antalyaspor'a transfer yasağı

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, futbolcu Oktay Delibalta'nın Mersinİdmanyurdu'ndan transferinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle kulübe 2 dönem transfer ve tescil dönemi için men kararı verildiğini söyledi.

Öztürk, Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligde sportif açıdan iyi başlangıç yapamadıklarını ve bu sürecin kısa sürede değişeceğine inandığını söyledi. Antalyaspor Kulübü'ne transfer yasağı geldiğini dile getiren Öztürk, "Geçen sezonun devre arasında Oktay Delibalta'nın Mersin İdmanyurdu'ndan transferi sırasında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle kulübümüze 2 transfer ve tescil dönemi için men kararı verildi" dedi.

Cezayı kaldırmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Öztürk, Antalyaspor'u daha iyiye taşıyabilmek için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.