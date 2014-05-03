Antalyaspor ve Kayserispor Süper Lig'e veda eden ilk takımlar oldu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Elazığspor'a 2-1 mağlup olan Medical Park Antalyaspor ligin bitimine 2 hafta kala küme düştü. Kötü bir sezon geçiren Kayserispor da 32. hafta maçında Eskişehirspor'u deplasmanda 4-1 yenmesine rağmen lige veda etti.

Ligin 32. haftasında ateş hattından kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde gülen taraf 2-1'lik skorla Elazığspor oldu.

Sahasında Elazığspor'a mağlup olan Medical Park Antalyaspor küme düşerken Elazığspor ise kümede kalma ümitlerini son 2 haftaya taşıdı.

Elazığspor'a galibiyeti getiren golleri Batuhan kaydederken Medical Park Antalyaspor'un tek sayısı ise Lamine Diarra'dan geldi.

Elazığspor'da Bilica 90+6. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu galibiyetle Elazığspor puanını 34'e çıkarırken Medical Park Antalyaspor ise 28 puanda kalarak Süper Lige veda etti.

Süper Lig'den düşen Medical Park Antalyaspor gelecek sezon PTT 1. Lig'de mücadele edecek.

Kayseri de düştü

Kayserispor da Süper Lig'e veda eden ikinci takım oldu. Çok kötü bir sezon geçiren sarı kırmızılılar, 32. hafta maçında Eskişehirspor'u deplasmanda 4-1 yenmesine rağmen lige veda etti.

Erciyesspor'un Gaziantepspor karşısında elde ettiği 1-0'lık galibiyet sonrası şehrin diğer takımı Kayserispor'un kümede kalma şansı tükendi.