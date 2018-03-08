Antalyaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu: "Kaybettiğimiz puanları telafi etmek istiyoruz"

Tolga YILDIRIM/Hasan DEMİRBAŞ-ANTALYA, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 25\'inci haftasında Antalyaspor, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar, Atilla Konuk Tesisleri\'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Antrenman öncesi sahada futbolcularla kısa süreli toplantı yapan Hamzaoğlu, oyuncularından Göztepe maçına iyi konsantre olmalarını istedi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, kırmızı beyazlılar eğitsel oyun oynadı. Taktik oyunda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.

SALİH, ZEKİ VE DANİLO SAKAT

Antrenmanın ikinci bölümünde ise Hamzaoğlu, futbolcularına Göztepe maçının taktik çalışmasını yaptırdı. Çift kale maçta, Hamza Hamzaoğlu, oyunu sık sık durdurarak futbolcularını uyardı. Antrenmana sakatlığı nedeniyle Salih, Zeki ve Danilo katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Nazım da fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

\"PUANLARI TELAFİ EDECEĞİZ\"

Antrenmanda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hamza Hamzaoğlu, Demir Grup Sivasspor maçında iyi oynamalarına rağmen, basit hatalardan dolayı yenilen gollerle kazanmak istedikleri maçı kaybettiklerini belirtti. Geçen haftaki puan kaybının ardından Göztepe maçının daha da önem kazandığını vurgulayan Hamzaoğlu, \"Arka arkaya oynayacağımız iki deplasman maçı var. Bunlardan maksimum puanla dönmek zorundayız. Moralimizi bozmamaya çalıştık. Sonuçta bir maç kaybettik. Doğru yolda olduğumuzu görüyoruz. İyi şeyler yapıyoruz. Her gün daha iyi oluyoruz. Dolayısıyla moral bozmadan önümüzdeki hafta en iyi şekilde hazırlanıp, Göztepe maçında kaybettiğimiz puan ya da puanları telafi etmek istiyoruz\" diye konuştu.

Takımda Nazım ve Charles\'in cezası nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyeceğini hatırlatan Hamzaoğlu, eksik oyuncularının sorun olmadığını ve 28 kişilik kadroda herkesin forma için hazır beklediğini söyledi. Deplasmanda oynanacak Göztepe karşılaşmasının ardından da Kasımpaşa maçının kolay geçmeyeceğini dile getiren Hamzaoğlu, \"Gönül istiyor ki iki maçı da kazanalım. Ama kolay değil. İki deplasman maçı, iki zorlu rakip var. Oturmuş kadroları ve belli oyun planları olan takımlarla oynayacağız. İşimiz zor ama kolaya çevirmek bizim elimizde. Biz doğru şeyleri yapar, birlikte hareket eder, yine takım halinde hem savunur hem hücum edersek oralardan da başarılarla döneceğimize inanıyoruz\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hamza Hamzaoğlu\'nun antrenman öncesi futbolcularıyla toplantısı

-Eğitsel oyundan görüntü

-Hamzaoğlu\'nun açıklaması

-Pas çalışmasından görüntü

(FOTOĞRAFLI)



