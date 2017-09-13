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Spor

Antalyaspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Kayseri'den iyi skorla dönmeliyiz"

"Eto'o sorunu iyi şekilde çözülecektir" "Salih Dursun 6 ay yok" Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hafta sonunda oynayacakları Kayserispor maçına değinirken, "Galatasaray maçındaki mücadelenin daha da üstüne koyup deplasmandan iyi skorla dönmem

13 Eylül 2017 14:54

\"Eto\'o sorunu iyi şekilde çözülecektir\"

\"Salih Dursun 6 ay yok\"

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hafta sonunda oynayacakları Kayserispor maçına değinirken, \"Galatasaray maçındaki mücadelenin daha da üstüne koyup deplasmandan iyi skorla dönmemiz lazım\" dedi.
Atilla Konuk Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenleyen Rıza Çalımbay, antrenman sırasında Nasri ile aralarında geçen diyalogda futbolcuya yaptığı uyarının abartıldığını söyledi. Galatasaray karşılaşmasında takımının baştan sona iyi futbol oynadığını belirten Rıza Çalımbay, galibiyet hedefiyle çıktıkları karşılaşmanın beraberlikle sonuçlandığına değindi. Karşılaşmada Galatasaray\'ın korner atışı kullanamadığına dikkat çeken Rıza Çalımbay, galibiyeti hak edecek oyun oynadıklarını söyledi.
ETO\'O SORUNU İYİ ŞEKİLDE ÇÖZÜLECEKTİR
Rıza Çalımbay, sakat futbolcuların fazlalığı nedeniyle zor bir süreç geçirdiklerini kaydetti. Takımının geçen seneki havayı yakalamaya başladığını, yönetim, taraftar ve futbolcuların geçen seneki gibi kenetlenerek iyi işler yapacaklarını vurgulayan Rıza Çalımbay, şöyle devam etti:
\"Bizi üzen olaylar, saha dışında olanlardır. Küçük olayların sahaya yansımasını istemiyoruz. Saha dışında olanlar saha içine yansımadı. Eto\'o, antrenmanda, sahada işini çok iyi yapıyor. Eto\'o ve yönetim arasındaki problem iyi şekilde çözüleceğini düşünüyorum.\"
SALİH DURSUN 6 AY YOK
Rıza Çalımbay, salı günü yapılan antrenmanda Salih Dursun\'un bağlarının koptuğunu, 6 ay sahalardan uzak kalaçcak olmasına çok üzüldüğünü belirtti. Kayserispor\'un iyi bir takım olduğunu ve kendi sahasında iyi oynadığını hatırlatan Rıza Çalımbay, \"Galatasaray maçındaki mücadelenin daha da üstüne koyup iyi skorla dönmemiz lazım. Osmanlıspor maçından sonra da diğer arkadaşlarımızın takıma katılmasıyla ideal sonuçları alacağız\" diye konuştu.
NASRİ\'NİN DURUMU
Nasri\'nin takımla antrenmana çıktığını vurgulayan Rıza Çalımbay, kendisiyle görüşeceğini, hazır hissetmesi halinde oynatabileceğini söyledi.
Rıza Çalımbay, bu arada Nasri\'nin kasığında sakatlık bulunduğunu, Galatasaray karşılaşmasında oynadığı takdirde en az 3 hafta sahalardan uzak kalma riski bulunduğunu söyledi.
Çalımbay, son olarak Menez\'in de 1 haftadır antrenmanda yer alamadığını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Rıza Çalımbay\'ın açıklaması

HABER - KAMERA: TOLGA YILDIRIM/ANTALYA-DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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