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Spor

Antalyaspor, takımın başına Nuri Şahin'i getiriyor

05 Ekim 2021 17:20

Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fraport TAV Antalyaspor, takımın başına Nuri Şahin'i getirmek istiyor. 

Ajansspor'un haberine göre Antalyaspor, deneyimli futbolcusu Nuri Şahin'i takımın başına getirmeye hazırlanıyor.

Haberde, deneyimli oyuncunun futbolu bırakarak yeni görevine başlayacağı ve TFF ile süreçlerin tamamlanmasının ardından resmî açıklamanın yapılacağı belirtildi. Ayrıca Şahin'in yardımcılarının Almanya'dan geleceğine yer verildi.

Nuri Şahin'in mevcut sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyordu.

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