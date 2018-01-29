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Spor

Antalyaspor otobüsüne saldırı!

Antalyaspor, deplasmanda Akhisar ile 1-1 berabere kalmıştı

29 Ocak 2018 01:02

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Akhisar'la karşılan Antalyaspor'un otobüsü dönüş yolunda saldırıya uğradı. 

Akhisar dönüşü, Denizli’de takım otobüsü kırmızı ışıkta beklerken Kırmızı-Beyazlılara bir grup taraftar taşla saldırarak, otobüsün camlarını kırdı.

Yaşanan olayla ilgili olarak bilgi veren takım kaptanı Zeki Yıldırım, o anları şöyle anlattı: 

"İlk olarak büyük bir taşla takım otobüsünün arka camını indirdiğini söyleyen Zeki Yıldırım, “İlk olarak arka camı indirdiler, ben hayatımda böyle büyük bir taş görmedim. Taş yağmuruna yakalandık. Ne olduğunu anlamadık. Ben bir kişi gördüm ama kaç kişilerdi bilmiyorum. Ufak tefek yaralananlar oldu. Ölümden döndük."

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