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Spor

Antalyaspor, Osmanlıspor hazırlıklarını sürdürdü

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) - Antalyaspor, pazartesi günü sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

21 Eylül 2017 19:51

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) - Antalyaspor, pazartesi günü sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nun 6\'ncı haftasında sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri\'ndeki antrenmanı kırmızı-beyazlılar altyapı direktörü David Badia yönetiminde gerçekleştirdi. İstasyonda şut çalışmasıyla başlayan antrenmanda kırmızı beyazlılar yarım sahada taktik çalışma yaptı. Çift kale çalışmasıyla sona eren antrenmanda Zeki ile Sandro fizyoterapist gözetiminde, Aydın da salonda çalıştı. Ameliyat olan Salih ise antrenmanda yer almadı.
BİLET FİYATLARI
Antalyaspor yönetimi, Osmanlıspor maçı bilet fiyatlarını da belirledi. Yarın saat 10.00\'da satışa çıkacak bilet fiyatları şöyle:
VIP: 100 TL
Batı Tribün: 40 TL
Doğu Tribün: 20 TL
Güney Kale Arkası 10 TL
Kuzey Kale Arkası 10 TL
Misafir Tribün: 13 TL
MAÇIN HAKEMLERİ
Diğer yandan Antalya Stadyumu\'nda 25 Eylül Pazartesi Saat 20.00\'de oynanacak Antalyaspor- Osmanlıspor maçının hakemlerini de belli oldu. Mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak. Bu karşılaşmada Kalkavan\'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan üstlenecek.

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