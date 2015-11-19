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Spor

Antalyaspor maçında Galatasaray'ın başında Taffarel olacak

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Fatih İşbecer: Hamzaoğlu'yla çalışma, karşılıklı mutabakatla sonlandırıldı, gayet dostane bir toplantı oldu

19 Kasım 2015 01:27

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'yla yolların ayrılmasının ardından açıklama yapan Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Fatih İşbecer, Antalyaspor maçında takımın başında Brezilyalı çalıştırıcı Claudio Taffarel'in olacağını açıkladı.

GS TV'ye konuşan Fatih İşbecer'in açıklamaları şöyle:

"Karşılıklı mutabakatla bu çalışma sonlandırıldı. Gayet dostane bir toplantı oldu. Hocamız ve başkanımız aralarında anlaştı. Hocamıza bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Bu karar verildikten sonra hocamız camiamıza veda etmek istedi. Hocamızın camiasına teşekkür etmesini göz ardı edemezdik. Şu anda taraftarımızın resmi kanallarımızın dışında hiçbir şeye itibar etmemeli. Geçtiğimiz günlerde resmi sitemizden yalanladığımız kişi ile adımız anılıyor. Taraftarlarımız resmi kanallarımızı takip etsin. Galatasaray büyüklüğüne yakışır şekilde yoluna devam edecek. Türk futbolunda ve kulübümüzde zaman zaman bu tür değişiklikler olabiliyor. Antalyaspor maçında takımın başında Taffarel olacak. Galatasaray sezon sonunda kendisine yakışır şekilde şampiyonluk kupasını kucaklayacaktır."

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