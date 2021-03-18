Antalyaspor kupada 21 yıl sonra finalde

Fraport-TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenip finale yükseldi. Kupada 21 yıl sonra adını finale yazdıran kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş'ın rakibi oldu.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finali, Antalya Derbisi'ne sahne oldu. Fraport-TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Antalya'da oynanan maçı 2-0 kazanan Fraport-TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, kupada 21 yıl sonra adını finale yazdırdı.
Kupada gol yemeden finale yükselen Fraport-TAV Antalyaspor, Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.
Fraport-TAV Antalyaspor'a tarihi galibiyeti ve turu getiren golleri 17'de Lukas Podolski ve 82'de Hakan Özmert kaydetti.