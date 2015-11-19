Antalyaspor Başkanı: Ronaldinho ve Pirlo gelmeye hazır



Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer, Hasan Subaşı Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. İtalya seyahatinde dünyaca ünlü futbolcular ve menajerleriyle görüştüklerini anlatan Gencer, Andrea Pirlo'nun Antalyaspor'a gelmeye hazır olduğunu ve Aralık ayında Türkiye gelebileceğini dile getirdi. Gencer, Ronaldinho'nun da Aralıkta Antalya'ya gelmesini ve görüşme yapmayı planladıklarını aktardı.



DHA'nın haberine göre, Ronaldinho'nun transferi için gerekli altyapıyı oluşturduklarını kaydeden Gencer, "Antalyaspor olarak ikisinin de ocak ayında Antalya'ya gelmemesi için neden yok. Devre arası için transfer gerçekleştireceğimiz futbolcular da var. Hem Pirlo hem de Ronaldinho ile ilgili anlaşamadığımız konu yok. İkisi de davetimizi bekliyor. İkisi de Antalyaspor'da oynamak istiyor" dedi.



Bizim bu transferi şehre

getirmemiz için hiçbir engelimiz yok



Gelecek yıl kentte EXPO 2016 Antalya'nın düzenleneceğini hatırlatan Gencer, "EXPO'nun Antalya'da yapılacak olması Antalya için bir şans. Dünya turizm başkentinde yapılacak olması da EXPO için şans. Bunun tanıtımı için ciddi bütçeler ayrılıyor. Biz bu tür yıldız futbolcuları transfer etme konusunda boyumuzu da kilomuzu da biliyoruz. Antalyaspor A.Ş. olarak bütçemizi biliyoruz. Antalyaspor'un yıldızlar topluluğuyla EXPO'nun açılışını değerlendirmek çok büyük fırsat. Bu fırsatı hep beraber yapalım. Biz hazırız. Bizim bu transferi şehre getirmememiz için hiçbir engelimiz yok. Tüm altyapıyı yaptık. Bizim sadece istediğimiz maddi ve manevi destek" diye konuştu.



EXPO 2016 Antalya, destek verirse transfer gerçekleşir

EXPO 2016 Antalya'nın 5 milyon Euro tanıtım desteği vermesi halinde dünya yıldızı 2 futbolcu transferini gerçekleştirebileceklerini belirten Gencer, kentteki işadamları ile EXPO 2016 yönetiminden maddi ve manevi destek istedi.

Gencer, Galatasaray maçının da ligin ilk devresinde oynanacak 17 maçtan biri olduğunu belirtti. Antalyaspor'un her maça hazırlandığı gibi Galatasaray maçına hazırlık yaptığını vurgulayan Gencer, "Galibiyetten başka düşüncemiz yok. Mutlu bir sonuçla dönmek istiyoruz" diye konuştu.